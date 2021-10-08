عطل يصيب موقع نتفيلكس

المستقلة /- أعلنت بوابة “داون ديتيكتر” التي تتعقب عمل مواقع الإنترنت، أن خدمة بث الفيديو على موقع “نتفيلكس” واجهت اضطرابات في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا.

وأشارت البوابة إلى أن أكبر عدد من الشكاوى جاء من بريطانيا، حيث عانى أغلب المستخدمين من صعوبة مشاهدة مقاطع الفيديو.

وذكرت “داون ديتيكتر”، في وقت سابق، أن عددا من مستخدمي “ويكيبيديا” على الإنترنت في روسيا، شكوا من أعطال أصابت الموسوعة.

وأشارت البوابة إلى أن “رسائل الخطأ بدأت في الظهور مساء، إذ اشتكى 98% من المستخدمين من مشاكل في الموقع، فيما عانى 2% من عدم قدرتهم على تسجيل الدخول إلى الموسوعة”.

وأكدت البوابة، أنه “بناء على خريطة الانقطاع، لوحظت المشاكل في المدن الروسية الكبيرة، بما في ذلك العاصمة موسكو وسانت بطرسبرغ”.

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