عطل العشرات من اجهزة التصويت في مراكز الاقتراع بالانبار

المستقلة /- اقر مصدر مسؤول في حكومة محافظة الانبار اليوم، الاحد، عن عطل العشرات من اجهزة التصويت في مراكز الاقتراع من دون معرفة الاسباب .

وقال المصدر في تصريح ، ان ” حكومة الانبار المحلية فجأت بوصول شكاوى اعداد كبيرة من المواطنين تطالبهم بالتدخل لمعرفة الاسباب التي ادت الى عطل اجهزة التصويت في العديد من المراكز الانتخابية والجهة التي تقف وراءها “.

واضاف المصدر ان” حكومة الانبار المحلية اجرت اتصالات مع الحكومة المركزية وقيادة العمليات المشتركة من اجل معرفة الاسباب التي ادت الى عطل اجهزت التصويت في عدد كبير من مراكز الاقتراع ولم يتم معالجتها لحد هذه الساعة ، مبينا ان” عطل اجهزة التصويت في عدد من مراكز اقتراع التصويت العام حرم العشرات من المشاركة وتسبب ايضا بحدوث فوضى في بعض مراكز الاقتراع ولم يتم اعادة العمل بالأجهزة المعطلة لحد هذه الساعة “.

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