عضو هيئة كبار العلماء السعودية: بتكوين أشبه بصالة قمار

المستقلة /- وصف عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، عبد الله المنيع، عملة “بتكوين” المشفرة بأنها أشبه بـ”صالة قمار”.

وحرّم المنيع، التعامل بالعملات المشفرة، معللا ذلك بأنها لا تملك معنى الثمنية،إلى جانب أنها تفتقد إلى وجود ضامن لها.

وأضاف: “معروف أن النقد لابد أن يشتمل على 3 ميزات، الأولى أن يكون معيار تقويم، والأمر الثاني أن يكون مستودع للثروة، والأمر الثالث أن يكون مبنيا على قبول عام للإبراء العام”.

وتابع: “هذه الخصائص الثلاثة لا يمكن أن تتم إلا بوجود جهة تضمنها، إما أن يكون وراءها دولة أو يكون وراءها من يضمنها وهو أهل للضمان”.

وتساءل المنيع: “هل بتكوين وراءها من يضمنها؟ هل وراءها أحد يقوم بإصدارها أو على اعتبار أنه ضامن لمحتواها؟.. مستدركا: “ليس هناك، وهذا أشبه ما يكون بصالة القمار فهي عبارة عن مقامرة، وإن كانت ليس كالقمار الواضح، لكن تعتبر من أكل أموال الناس بالباطل وأنا أرى أنها محرمة”.