عضو لجنة الأقاليم يؤكد.. قريبا سيتم مناقشة قانون انتخابات المحافظات

المستقلة/- أفاد عضو لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في مجلس النواب صلاح زيني، الاربعاء، بقرب مناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وقال زيني، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، إن “نصاب اللجنة غير مكتمل حتى الآن، كما أن أمامها استحقاق انتخاب رئيس مع نائبيه للسير بجميع الإجراءات بشكل سليم وصحيح”، مضيفاً أن “قانون مجالس المحافظات حساس، ومن الضروري الإسراع في إجراء انتخابات محلية بعد غياب الرقابة في المحافظات بعد حل المجالس ونقل الصلاحيات منها”.

وأشار النائب إلى أن “أغلب الأعمال التي تجرى في المحافظات من قبل المحافظين بحاجة إلى رقابة فعالة وقوية، ومثل هذا الأمر لا يتوفر إلا من خلال مجالس المحافظات”.