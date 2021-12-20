عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني يصف باقر جبر الزبيدي بالـ “تافه”

المستقلة /- وصف عضو الوفد التفاوضي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وزير الداخلية الأسبق باقر جبر الزبيدي بالـ “تافه”.

ونشر عرفات كرم فيديو يتحدث فيه الزبيدي عن سبب إصراره على تسمية إقليم كردستان بشمال العراق.

وفي الفيديو يجيب الزبيدي بالقول “جرة إذن للأخوة السياسيين الأكراد.. انا دافعت عن الشعب الكردي منذ 1982 عندما كنت في المعارضة.. إلا أن السياسيين الكرد لديهم اتجاه انحرافي واضح نحو عنوان الاستقلال، وهذا لن يكون.. وعندما يقول أريد أن استقل انا اقول شمال العراق”.

وعلق كرم بنشر الفيديو مع عبارة “عندما يتحدث التافه”.

 

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