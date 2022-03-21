عضو بالعصائب: هذا الخلاف الوحيد الممكن في عملية الترشيح

المستقلة /- اكد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق، سعد السعدي، ان الاطار التنسيقي الشيعي والتيار الصدري لايوجد بينهم اختلاف حول الشخص المرشح لرئاسة الحكومة، حيث يكمن الخلاف حول آلية الترشح.

وقال السعدي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الاختلاف بين الاطار والتيار الصدري يكمن في آلية اختيار المرشح لرئاسة الوزراء وليس الشخص الذي يتم ترشحه لهذا المنصب”.

واضاف ان “اختيار المرشح لرئاسة الحكومة ينبغي ان يمرر من خلال الكتلة الشيعية الاكبر، حيث من المؤمل ان تتكون من الاطار التنسيقي الشيعي والكتلة الصدرية”.

وبين ان “نقطة الخلاف بين الاطار والتيار تتبلور نحو الكيفية التي يتم من خلالها تمرير المرشح، وبالتالي فأن الانفراجة غير موجودة للازمة السياسية الراهنة والحل يكمن في التفاهمات بين الطرفين”.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

القوة الجوية يواجه صعوبة في إعداد اللاعبين بغية الاستعداد لدوري ابطال آسيا

اخر الاخبار

6 أطعمة يمكن تقديمها لطفلك لرفع مناعته

اخر الاخبار

الدفاع العراقية تسلم دفعة جديدة من مستحقات “الشهداء والمعدومين”

اخبار العراق

شرطة ميسان : اعتقال متهمة بسرقة منزل أقاربها في إحدى مناطق

الاخبار

صحيفة سعودية: ذهاب الحلبوسي وبارزاني مع الصدر سهل عملية تمزيق البيت الشيعي

اخر الاخبار

أحلام تحيي حفلاً غنائيًا في البحرين في عيد الفطر

الاخبار

الاتحاد الكردستاني : هذا علاقة ازمة رئاسة الجمهورية بالبيت الكردي

الاخبار

الاتحاد الكردستاني : هذا علاقة ازمة رئاسة الجمهورية بالبيت الكردي

الاخبار

عضو بالعصائب: هذا الخلاف الوحيد الممكن في عملية الترشيح

الاخبار

الاتحاد الأوروبي يبحث حظر النفط الروسي

الاخبار

10 أطعمة مهمة لمريض ضغط الدم المرتفع

الاخبار

زيلينسكي يرى القدس الحل لانهاء الحرب الروسية

اخبار العراق

اليوم الاثنين .. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و المحافظات

الاخبار

خبير سياسي: المال السياسي لن يحقق الاهداف

الاخبار

صحيفة : امريكا تلبي طلب السعودية في هذا الامر

اخر الاخبار

القانون : جميع الأبواب مفتوحة مع التيار الصدري لإعادة ترتيب البيت الشيعي

اخر الاخبار

هل بوتين مجنون أو مريض نفسيًا؟