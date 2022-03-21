عضو بالعصائب: هذا الخلاف الوحيد الممكن في عملية الترشيح

المستقلة /- اكد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق، سعد السعدي، ان الاطار التنسيقي الشيعي والتيار الصدري لايوجد بينهم اختلاف حول الشخص المرشح لرئاسة الحكومة، حيث يكمن الخلاف حول آلية الترشح.

وقال السعدي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الاختلاف بين الاطار والتيار الصدري يكمن في آلية اختيار المرشح لرئاسة الوزراء وليس الشخص الذي يتم ترشحه لهذا المنصب”.

واضاف ان “اختيار المرشح لرئاسة الحكومة ينبغي ان يمرر من خلال الكتلة الشيعية الاكبر، حيث من المؤمل ان تتكون من الاطار التنسيقي الشيعي والكتلة الصدرية”.

وبين ان “نقطة الخلاف بين الاطار والتيار تتبلور نحو الكيفية التي يتم من خلالها تمرير المرشح، وبالتالي فأن الانفراجة غير موجودة للازمة السياسية الراهنة والحل يكمن في التفاهمات بين الطرفين”.