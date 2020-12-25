عصائب اهل الحق تنسحب من الشوارع وتؤكد : لن نواجه القوات الامنية

المستقلة.. أكد القيادي في عصائب اهل الحق جواد الطليباوي أن مسلحي الحركة لن يواجهوا القوات الأمنية مشددا على أن ” الموضوع انتهى”.

وأوضح الطليباوي في تصريحات صحفية،مساء الجمعة، ان القوات الأمنية اعتقلت قبل اربعة ايام احد الاشخاص المنتمين لعصائب اهل الحق بدعوة جنائية.

وأضاف يوم امس وصلتنا معلومات تؤكد ان احد الاجهزة الامنية تدخل بسير التحقيق وبدأ يضغط على المعتقل من اجل نزع اعترافات من المعتقل تفيد على انه له صلة بعمليات اطلاق الصواريخ، ولهذه الاسباب تدخلنا من اجل ايقاف المحاولات التي لا تمت لا للقانون ولا للعدالة بصلة.

وشدد الطليباوي قائلا “نحن مع القانون وداعمين لقواتنا الامنية لكن على المسؤولين المعنيين بالتحقيق ان يطبقوا القانون بعيدا عن التدخلات السياسية”.

من جانبه ذكرت صفحة على موقع تويتر باسم “ابوجنات العصائبي” ان الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي قد اصدر امرا ” بالانسحاب من الشارع فورا ” وأشار الى انه “تم تعهد بخروج الاخ المجاهد البطل وبأسرع وقت،وحاليا تم انسحاب القوات”.