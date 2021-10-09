عشية انتخابات.. انخفاض أسعار الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

المستقلة /- انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، يوم السبت، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد.

بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلت في بغداد على 148300 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

فيما سجلت البورصة صباح هذا اليوم 148450 دينارا لكل 100 دولار.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 147750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الحشد الشعبي يرفع حالة الانذار في صفوف قواته استعداداً للانتخابات

اخر الاخبار

اغلاق الحدود تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية في العراق

اخر الاخبار

الرئيس العراقي يدعو لمشاركة كبيرة في انتخابات البرلمان غدا

اخر الاخبار

جمال سليمان يرقص بحالة سكر وانتقادات حادة لفعلته

اخر الاخبار

غضب عام بعد تخلي الفنانة “بلقيس” عن جنسيتها

اخبار العراق

توقف حركة الطيران العراقية بسبب الإنتخابات

اخبار العراق

شرطة كربلاء تعتقل مطلوب لأربعة محافظات بتهمة سرقة 9 سيارات

اخبار العراق

شرطة كربلاء تعتقل مطلوب لأربعة محافظات بتهمة سرقة 9 سيارات

اخر الاخبار

حسين الجسمي يتبادل مشاعر المحبة لمصر في إحتفالية الماسة في القاهرة

اخر الاخبار

عيضة المنهالي يطلق “ما عنه صدود”

اخر الاخبار

الإنسان الضائع في متاهة الحضارة

اخر الاخبار

3 اصابات بحريق في بغداد

اخر الاخبار

تامر حسني عن حفل الاردن : من الاجمل في حياتي

اخر الاخبار

انقطاع الكهرباء بشكل كامل في لبنان

اخبار مصر

عائلة المنشد النقشبندي تتجه للقضاء

اخر الاخبار

سائق توك توك يدخل موسوعة غينيس – فيديو

اخر الاخبار

الكشف عن أسوأ 6 أطعمة مسببة للقاتل الصامت