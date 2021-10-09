عشية انتخابات.. انخفاض أسعار الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

المستقلة /- انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، يوم السبت، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد.

بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلت في بغداد على 148300 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

فيما سجلت البورصة صباح هذا اليوم 148450 دينارا لكل 100 دولار.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 147750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.