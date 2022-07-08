عشائر وسادات كربلاء يطالبون البراءة من المتجارين بالمخدرات

المستقلة / علي النصر الله / .. نظمت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والاعلام محافظة كربلاء، مساء الجمعة ، بالاشتراك مع عدد من الدوائر والأجهزة الأمنية والصحية ندوة عشائرية كبرى حول ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية وخطورتها على المجتمع في مضيف (السيد أحمد الحيدري الموسوي) .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) تم ” خلال الندوة توقيع وثيقة عشائرية تلزم شيوخ ووجهاء القبائل على التبريء من المتاجرين بالمخدرات أو المروجين لها كونها، لا تقل خطورة عن الإرهاب”.

وأضاف إن “المجتمعين في الندوة طالبوا تعديل قانون مكافحة المخدرات لتشديد العقوبات بحق المتعاطين والمتاجرين بها ، كذلك الى عقد مؤتمر موسع يشمل عموم أرجاء البلاد في كربلاء في التصدي والحد من هذه الظاهرة الخطيرة “.