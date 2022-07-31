عشائر العراق تجدد دعمها لفسطين وتوقع “وثيقة العهد”

المستقلة / جددت عشائر عراقية دعمها للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، حتى تحرير بلاده ونيل حقوقه المشروعة، بتوقيع شيوخ أكثر من 20 عشيرة عراقية وثيقة عهد، السبت، خلال زيارتهم مقر سفارة دولة فلسطين لدى العراق ولقاء السفير أحمد عقل.

وأكد الشيوخ، أن “عشائر العراق ستبقى على عهد فلسطين، وتحافظ على حقها وحقيقتها، وتعمل على تحريرها وخلاصها من الاحتلال”.

وكان مجلس النواب العراقي قد أقر في 26 أيار/مايو الماضي، مقترح قانون “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”، بإجماع جميع الحاضرين.

وأفاد بيان للدائرة الإعلامية في المجلس، بأن “مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة اليوم، على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

ويجرّم القانون التواصل مع الكيان الإسرائيلي، أو إقامة علاقات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو ثقافية معه، مقراً عقوبات على المؤسسات والأفراد التي تقيم علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، يصل بعضها إلى الإعدام.

ولا يقيم العراق أي علاقات مع “إسرائيل”، كما ترفض الحكومة وأغلب القوى السياسية التطبيع معها.

 

اقرأ المزيد
ثقافة وفنون

BTS تحضر أغنية لمونديال قطر 2022

اخر الاخبار

مارك زوكربيرغ يربح 21 مليون دولار .. والسبب منزله

اخر الاخبار

سائح ياباني ينهي جولة واسعة في تركيا على ظهر الحمار

اخر الاخبار

استبدال ثوب الكعبة المشرفة في أول دقائق العام الهجري الجديد

اخر الاخبار

البيت الأبيض: إصابة بايدن مجددا بـ«كوفيد-19» وخضوعه للحجر

اخر الاخبار

هيئة السياحة: وجهنا بالسفر الى أربيل والسليمانية حالياً

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

ثقافة وفنون

BTS تحضر أغنية لمونديال قطر 2022

اخر الاخبار

عشائر العراق تجدد دعمها لفسطين وتوقع “وثيقة العهد”

اخر الاخبار

اسامة النجيفي يتحدث عن “حرب أهلية” وخيمة في العراق

اخر الاخبار

سائح ياباني ينهي جولة واسعة في تركيا على ظهر الحمار

اخر الاخبار

استبدال ثوب الكعبة المشرفة في أول دقائق العام الهجري الجديد

اخر الاخبار

وزير القائد يرفق صورة للسيد “مقتدى الصدر” يدعو بها الى السلام

اخر الاخبار

البيت الأبيض: إصابة بايدن مجددا بـ«كوفيد-19» وخضوعه للحجر

اخر الاخبار

البيت الأبيض: إصابة بايدن مجددا بـ«كوفيد-19» وخضوعه للحجر

اخر الاخبار

بعد الشلل السياسي .. هل ستعود موجة المظاهرات في العراق ؟

اخبار العراق

تقرير يحذر من تأثير التوتر العراقي التركي على تصدير الطاقة لأوروبا

اخبار العراق

مركز : احتجاجات التيار الصدري تهدف الى تعطيل تشكيل حكومة الاطار التنسيقي

اخر الاخبار

اخصائي : بعد عام يمكن إن يصبح فيروس كورونا مرضا موسميا مثل الإنفلونزا

اخبار العراق

منصة : إنتاج العراق من النفط الخام يشهد حالة من الركود في الأشهر الأخيرة

اخبار العراق

الصحة : إعداد خطة الإسناد الطبي الطارئ الخاصة بمحرم الحرام

اخبار مصر

مصدر فني ينفي عودة الفنانة ياسمين صبري الى احمد ابو هشيمة

اخر الاخبار

بعد التهديد .. النائب “مصطفى سند” يتعرض الى هجوم مسلح مرعب

اخبار العراق

البارزاني يقترح مبادرة “عاجلة وسريعة” على تيار الصدر والاطار التنسيقي