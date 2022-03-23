عسكرة المجتمعات.. نهاية حكوماتها!!

عبدالله جعفر كوفلي

باحث أكاديمي

العسكرة تعني الباس المجتمع الزي العسكري، وهي عملية تحول فئات المجتمع الى وحدات عسكرية وتحويل وتنميط سلوكه الى سلوك عسكري يختلف عن الطابع المدني العادي الغالب، بعبارة اخرى هي إشاعة الروح العسكرية وأيديولوجيته وزيادة تاثير المؤسسات العسكرية على الحياة الاجتماعية والمدنية.

العسكرة ظاهرة قديمة لها جذورها التاريخية ونزعة غائرة، وما لجؤ حمورابي سادس الملوك البابليين الى فرض التجنيد الإلزامي، وكذلك اسبارطة اليونانيين الى تغليب الروح العسكرية على الجانب المدني، الا بداية لهذه الظاهرة وليكونوا قدوة للقادة والروؤساء الذين جعلوا من هذه الظاهرة مدخلاً الى نشر رعب وارهاب الأعداء في نفوس شعوبهم وبضرورة اتخاذ هذه الخطوة، بل انها تمثل الحل الأمثل لحماية البلاد وحفظ الاستقرار والأمن فيه، ويشعر الجميع بأهمية دور العسكر وان يلعب هو دوره ضمن هذا التحول وان يكون فخوراً بذلك.

فرض الطابع العسكري على المجتمع، تعني ضرب اخر مسمار في نعش العملية الديمقراطية وتضييق الخناق على الحريات وتعليق دور البرلمان وبقاءه اسماً دون معنى وهيكلاً دون فحوى وتحويل المجتمع الى سجن كبير لا رأي فيه ولا ابداع او تفكير سوى التسابق الى من يكون الاكفأ عسكرياً وأكثر انضباطاً والتزاماً ومنفذاً للأوامر وفرضاً له.

العسكرة عملية ممنهجة ذات أسس تبدا عمودياً من ادنى الفئات العمرية الى أعلاها وأفقياً تشمل كل الفئات من النساء والرجال ليكون مجتمعاً ذات طابع عسكري في تفكيره وسلوكه وتصرفاته وقراراته.

لكي لا نذهب بعيداً، فان المجتمع العراقي كان وما يزال مثالاً حياً في تبني هذه الظاهرة بعد ما فرض عليه من قبل أنظمة حكمها وخاصة النظام السابق الذي عمل وجاهد في سبيل العسكرة إبتداءً من طلاب المدارس كطلائع وبعدها الفتوة والجيش الشعبي، ناهيك عمن استدعوا للحروب غير المناهية، فأصبح أصوات الاطلاقات ودوي المدافع ومشاهدة الأرتال العسكرية من السيارات والدبابات والمدرعات وعمل السواتر وساحات التدريب المخططة وصرخات الجنود في اثناءه إعلاناً بجمهوريتهم للقتال والفداء حالة مألوفة ومشاهد يومية.

استكمالاً لهذه العملية ودليلاً على عدم الإيمان بالحياة المدنية والبناء الديمقراطي والحرية في التفكير والرأي، فان النظام السابق لجأ الى تعين العسكريين من الرتب العالية في المناصب المدنية منهم المحافظين والدوائر الحكومية والوزراء والمديرين العامين، لان الامر ينفذ ولا يناقش في الحياة العسكرية، وأنهم اكثر إخلاصاً و ولاءاً للسلطة، كون المنظومة العسكرية العراقية كانت ولا تزال تفتقر الى الروح الوطنية، بل كانت اداةً بيد السلطة لقمع كل من يعارضها ويقف في طريقها، لذا كانت فوهات بنادقها ومدافعها موجهة الى ابناء شعبها قبل غيرهم.

كان الأمل معقوداً ان ينتهي الشعب العراقي من هذه الآفة المميتة بعد عملية تحرير العراق في عام ٢٠٠٣، الا ان الحكومات التي تلتها عمّقتها وشملت كل مرافق الحياة، رغم المحاولات الجادة للبناء الديمقراطي ونشر الحريات العامة.

ان القراءة السريعة للأنظمة السياسية التي اعتمدت في بقاءها وديمومتها على عسكرة المجتمع وزرع الروح العسكرية بين ابناءها لا تدوم طويلاً بل تنهار وتنتهي عند ادنى اهتزاز وارتجاف لتنقلب الموازين ويتحول مخلصها الى منقلبٍ عليها سواء بالولاء لها او استخدام العنف ضدها، لتبدأ الترسانة العسكرية تنهار امام صرخات الشعب، لتنتهي النظام باكمله، خاصة تلك الشعوب التي ترى ان بناء المنظومة العسكرية وتطورها كانت على حساب حقوقه وأمواله وأمنه وحياته، وهذا يدل على ان القوة العسكرية ليست لوحدها كفيلة بحماية الدول وبقائها، بل لا بد من دعائم اخرى سياسية وعسكرية واجتماعية وثقافية.

والسؤال الذي يفرض نفسه، الى اي مدى اعتبرت الأنظمة الحالية وخاصة في العراق من اقصاه الى اقصاه من اسباب انهيار النظام السابق من عسكرة المجتمع وأخذت التجربة منه؟ وما هي الفائدة المرجوة من تبني هذه الظاهرة؟

أخيراً يمكننا ان نقول، بان الحكومات العراقية لا تزال تعتمد على هذه الظاهرة وان كانت تحت مسميات عديدة، فلا يزال المظاهر العسكرية قائمة في كل مكان من الأرتال وعرض القوة وحمل السلاح و وجود الميليشيات وإصدار البيانات من الفصائل المسلحة الخارجة عن القانون و وجود الثكنات العسكرية داخل المدن وسيطرة العسكريين والأمنيين على مفاصل الحياة اليومية للمواطنين العزل بالرغم من اظفاء بعضعها الطابع السياسي على نفسها مع الاحتفاظ بسلاحه يرجع اليه عند الحاجة.

هذه الظاهرة خطيرة في أهدافها وسبل تحقيق مآربها، وقوة تأثيرها وردة فعل المواطن منها، وانها تمثل الحل الأخير والنهائي بيد الأنظمة الحاكمة لفرض سيطرتها ونفوذها، فكم من حكومة دفعت ضريبة إطلاق يد العسكريين ليفعلوا ما يريدون بالشعب وانهارت امام قوة الشعب المتكاتف والمتوحد للخلاص منهم.

وسؤالنا الأخير، أين نقف نحن في اقليم كوردستان حكومةً وشعباً من هذه الظاهرة؟ خاصةً ونحن من اكثر الشعوب في العالم ضحيةً لعسكرة المجتمع وذقنا مراراتها، بل كان العسكر شبحاً مخيفاً مرعباً ضارباً كل آمالنا وحقوقنا بأرجله وداساً عليه.

فالعبرة لمن يعتبر!!!