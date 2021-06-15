عزيزة جلال تستعد لطرح ألبوم خليجي بعد عودتها للغناء من جديد

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الفنانة المغربية عزيزة جلال، عودتها من جديد لطرح الألبومات الغنائية، من خلال ألبوم تحضر له في الخليج، سيتم طرحه خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت عزيزة في تصريحات لبرنامج “اي تي”، أن ألبومها الخليجي الجديد، سيكون باللهجة الإماراتية، وظلت تعمل عليه لمدة 6 أشهر، وستكون أولى الأغنيات بعنوان “مرحباني”.

وفى وقت سابق قالت المطرية الكبيرة عزيزة جلال، إن السبب وراء تركها مجال الفن لمدة 34 عاماً بعدما حققت نجاحاً كبيراً، هو الزواج ورعاية أسرتها.

وتابعت فى تصريحات تليفزيونية سابقة:”أنا مسبتش ولا اعتزلت ..تركت الساحة لأن عندى أسرة وأردت أن تنجح كما نجحت فى الفن ..واشتقت للجمهور ورجعت ليه تاني ..وفيه تواصل بينى وبين الجمهور العربى الآن”.

وأضافت “عزيزة جلال”، أنه كان من الصعب أن تجمع بين عملها فى الفن ورعاية الأسرة معاً، وعليه قررت أن تتفرغ لرعاية أسرتها.

وتابعت:”هذا قدرى .. لما تعرفت على زوجى الله يرحمه عملت على ترك الساحة الفنية من أجل تكوين الأسرة ..وزوجى ترك لى الاختيار ولم يجبرني”.

وأعربت المطربة الكبيرة، والتى تعد أغانى “مستنياك”، و”من حقك تعتبنى” و”الحب لعبة”، وغيرها من الأعمال الفنية الخالدة، عن سعادتها خلال فترة بعدها عن الساحة الفنية عندما كانت تشاهد أحد يسمع أغانيها.

وقالت جلال إن عقب عودتها إلى الساحة الغنائية مرة أخرى بعد بعدها لقرابة 34 عاماً، تملكها الخوف والرهبة، وتابعت:”كان لدى خوف ورهبه من العودة ولقاء الجمهور مرة أخرى، ولكن دعوات التشجيع المحبة والحب من قبل جمهورى، تصنع المعجزات”.

وأضافت أن جمهورها اعطاها الثقة من أجل العودة للغناء مرة أخرى، مشيرة إلى صوت المطرب عندما يبعد عن الغناء يتأثر بكل تأكيد، مشيرة إلى أنها قامت بتمارين عدة لصوتها من أجل العودة، وتابعت:”تركت تقييم صوتى للمستمعين”.