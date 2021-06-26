عرض فيلم تورج اصلاني “بلا أرض” في العراق

المستقلة/-منصور جهاني/.. أعلن القائمون على الفيلم الروائي الطويل الثالث لتورج أصلاني “بلا أرض” بدء عرضه في دور السينما في جميع أنحاء العراق بعد عرضه في سوق مهرجان برلين السينمائي الدولي الثاني والسبعين.

الفيلم الطويل “بلا أرض” Landless من تأليف وإخراج وإنتاج “تورج أصلاني”،وإنتاج شركة “ماد موفي” MAAD Movie وشارك في إنتاجه “ره‌ز هه‌لکه‌وت ره‌شید” Raz Halkawt Rashid من كردستان العراق وسوريا؛ ومن المقرر عرض الفيلم في عيد الأضحى في دور السينما في مدن إقليم كردستان العراق، وبعد ذلك سيعرض في دور السينما في جميع مدن العراق.

وكان لفيلم “بلا أرض” مشاركة أولى متألقة في سوق مهرجان السينما الدولي الثاني والسبعين “برلين” Berlinale بألمانيا، وهو من إنتاج شركة “إيلي إيمج”Eli Image بإدارة “الهه نوبخت” Elaheh Nobakht، وشارك في أسواق الأفلام المرموقة في أوروبا والعالم.

أما بطل الفيلم (شوان عطوف)، هو ممثل معروف في السينما والتلفزيون الكردستاني والعراقي، ولد في السليمانية عام 1972 ويعمل في الفن منذ عام 1988، عطوف مثّل في العديد من المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية والأفلام القصيرة حتى الآن وقام بدور الممثل الأول والثاني في ما يقرب من 20 فيلما سينمائياً.

كما كان لعطوف نصيب من السينما الإيرانية، حيث لعب دور البطولة في فيلم “حكاية عشق” (حکایت عاشقی) A Tale of Love مع “بهرام رادان” والراحل “بهمن زرين بور”، ومع “بوريا بورسرخ” و”سروش صحت” في فيلم “تموت العشاق واقفين” (عاشقها ایستاده می‌میرند) Lovers Die Standing ومع “شهرام حقيقت دوست” في فيلم “أعشاش محترقة” (لانه‌های سوخته) Burned Nests.

فيلم “بلا أرض” هو الفيلم الطويل الثالث للمخرج الايراني الكردي “تورج أصلاني”، وهو مزيج من الكوادر البارزة من تركيا وسوريا والعراق وإقليم كردستان، إلى جانب المغنية هاني مجتهدي، يتضمن الفيلم ممثلين أدوا أدوارهم بأربع لغات: الكردية والتركية والعربية والفارسية، بما في ذلك؛ شوان عطوف، جاهيت شاهين يالتشين، بولت كاسر، ريكيش شهباز، بنجين علي،به‌روز ئاکره‌یی، نارين محمدي، فرميسك رحيم زاده، هاكار عبدالقادر محمد،طه عبدالكرم أبوبكر، روال نافغوندي، ئاسو رفيق، هورامان وغيرهم من الفنانيين.