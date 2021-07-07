عرض فيلم “بلا أرض” في العراق

المستقلة/-منصور جهاني/.. يُعرض فيلم “بلا أرض” الفيلم الروائي الطويل الثالث لتورج أصلاني والذي شارك في كتابة سيناريو الفيلم وبطولته “به‌روج ئاکره‌یی” الشاعر والمصور والروائي الكردي الشهير المرشح لجائزتي هوشنغ غلشيري الأدبية في العراق، في دور السينما في كردستان ومدن عراقية أخرى.

الفيلم الطويل “بلا أرض” Landless من تأليف وإخراج وإنتاج “تورج أصلاني”، وإنتاج شركة “ماد موفي” MAAD Movie وشارك في إنتاجه “ره‌ز هه‌لکه‌وت ره‌شید” Raz Halkawt Rashid من كردستان العراق وسوريا؛ ومن المقرر عرض الفيلم في عيد الأضحى أي ابتداء من 20 حزيران / يونيو الجاري 2021 في دور السينما في مدن إقليم كردستان العراق، وبعد ذلك سيعرض في دور السينما في جميع مدن العراق.

ولد “به‌روج ئاکره‌یی” عام 1963 في كردستان العراق، ولجأ هو وعائلته في عام 1975، بعد هزيمة الحركة الكردية، إلى إيران. عاش به‌روز في إيران لمدة خمسة عشر عاما وفي السويد لمدة واحد وعشرين عامًا، وعاد إلى كردستان وقضى فيها اثني عشر عاما، وكتب هذا الفنان الكردي خمس مجموعات شعرية باللغة الكردية، كما له كتابات في النقد والترجمة والسيناريو، علاوة على موهبته في فن التصوير.

وكتب ئاکره‌یی مجموعات قصصية باللغة الفارسية، من أبرزها “نحن هنا” (ما اینجا هستیم) المجموعة القصصية الاولى له، والتي نشرتها دار نشر “نيلوفر” وبالتعاون مع مؤسسة “هوشنغ غلشيري”. أما مجموعته القصصية الثانية فحملت عنوان “شيء ما ضمن هذا الحدّ” (چیزی در همین حدود)، وقامت بنشره دار نشر “جشمه”.

“ئاکره‌یی” شارك في العديد من التجارب السينمائية، وتألق في تجربته الاولى في فيلم “ذكريات على الحجر” (بیره‌وه‌رییه‌کانی سه‌ر به‌رد) Memories On Ston للمخرج “شوكت أمين كوركي”، والذي عُرض في العديد من المهرجانات السينمائية حول العالم وفاز بالعديد من الجوائز العالمية المرموقة، وفي عام 2016 مثل السينما العراقية في حفل توزيع جوائز الأوسكار الثامن والثمانين.

فيلم “بلا أرض” هو الفيلم الطويل الثالث للمخرج الايراني الكردي “تورج أصلاني”، وهو مزيج من الكوادر البارزة من تركيا وسوريا والعراق وإقليم كردستان، إلى جانب المغنية هاني مجتهدي، يتضمن الفيلم ممثلين أدوا أدوارهم بأربع لغات: الكردية والتركية والعربية والفارسية، بما في ذلك؛ شوان عطوف، جاهيت شاهين يالتشين، بولت كاسر، ريكيش شهباز، بنجين علي، به‌روج ئاکره‌یی، نارين محمدي، فرميسك رحيم زاده، هاكار عبدالقادر محمد، طه عبدالكرم أبوبكر، روال نافغوندي، ئاسو رفيق، هورامان وغيرهم من الفنانيين.