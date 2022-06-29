عرض أخير من برشلونة للتعاقد مع ليفاندوفسكي

المستقلة/-يستعد نادي برشلونة الإسباني للتقدم بعرضًا جديدًا إلى بايرن ميونخ الألماني، من أجل حسم صفقة روبرت ليفاندوفسكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرفض برشلونة رفع الراية البيضاء بشأن ضم المهاجم البولندي المخضرم، ويرغب في التعاقد معه لتدعيم الخط الأمامي للبلوغرانا في الموسم الجديد.

ووفقًا لشبكة سكاي سبورت ألمانيا، فبرشلونة سيتقدم بعرضًا جديدًا إلى الفريق البافاري لحسم صفقة ليفاندوفسكي، بعد أن توقفت المفاوضات بين الطرفين بسبب الخلاف على المقابل المادي بينهما.

ومن المقرر أن يدفع برشلونة 50 مليون يورو إلى الفريق الألماني من أجل الظفر بخدمات اللاعب، ويعتبر هذا العرض الأخير المقدم من النادي الكتالوني.

يذكر أن برشلونة ينتظر إتمام صفقة بيع فرينكي دي يونج إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي بـ65 مليون يورو، لتنتعش خزينته وينهي التعاقد مع ليفاندوفسكي.