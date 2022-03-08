عرب : المستقلون سيحصلون على رئاسة 3 لجان برلمانية

المستقلة /-حسم النواب المستقلون، اليوم الثلاثاء، موقفهم من عضوية اللجان النيابية، فيما أكدوا حصولهم على رئاسة ثلاث لجان على أقل تقدير.

وقال عضو تجمع النواب المستقلين حسين عرب في تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة: إن “النواب المستقلين اجتمعوا عدة اجتماعات في ما بينهم واتفقوا على أن يكونوا في تجمع واحد بملف تقسيم اللجان النيابية”.

وأشار إلى أن “توزيع اللجان على المستقلين سار بشكل سهل لأن غالبيتهم متفقون، ويعتبرون جميع اللجان مهمة وتم الاختيار بحسب التخصص والرغبة”.

وأضاف أن “التجمع وضع ورقة كاملة ووقع عليها الجميع وتم توزيع الأعضاء بالشكل الصحيح”، موضحاً أن “التجمع شمل 27 نائباً وستكون لنا رئاسة 3 لجان على أقل تقدير”.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس النواب تشكيل 25 لجنة دائمة خلال الدورة التشريعية الجديدة.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقت المستقلة: إن “مجلس النواب قرر خلال جلسته تشكيل 25 لجنة ثابتة هي: القانونية، المالية، الأمن والدفاع، النزاهة، النفط والغاز والثروات الطبيعية، العلاقات الخارجية، الخدمات والإعمار، الكهرباء والطاقة، الاقتصاد والصناعة والتجارة، الاستثمار والتنمية، التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية، الصحة والبيئة”.

وتابع أن المجلس شكل كذلك لجان “الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، النقل والاتصالات، الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، التربية، التعليم العالي، الزراعة، الشباب والرياضة، العمل ومنظمات المجتمع المدني، الهجرة والمهجرون والمصالحة المجتمعية، الشهداء والضحايا والسجناء، حقوق الإنسان، الأوقاف والعشائر، المرأة والأسرة والطفولة”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

عرب : المستقلون سيحصلون على رئاسة 3 لجان برلمانية

اخر الاخبار

برهم صالح يهنئ المرآة العراقية بمناسبة المرأة العالمي

اخر الاخبار

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و اربيل .. اليوم الثلاثاء

اخر الاخبار

بوليتيكو : الإدارة بايدن تفرض حظر على استيراد النفط الروسي

اخر الاخبار

البياتي : الحزب الديمقراطي لم يقدم مرشحا معروفا لمنصب رئاسة الجمهورية

اخبار العراق

خشان : المبالغ المتوفرة لدى الحكومة العراقية ينبغي ان تستثمر لخدمة المواطن

اخر الاخبار

البياتي : الوضع السياسي” لايبشر بخير” وقد يتأخر تشكيل الحكومة طويلا

اخر الاخبار

البياتي : الوضع السياسي” لايبشر بخير” وقد يتأخر تشكيل الحكومة طويلا

اخر الاخبار

النائب : الحكومة الكاظمي متمردة على قرارات القضاء .. ماهي الاسباب

اخبار العراق

الخبير الاقتصادي : العراق يمتلك خزينا نفطيا فائضاً جاهز يصل لنحو 600 الف برميل

اخر الاخبار

التجارة تباشر تجهيز الوجبة الأولى من السلة الغذائية لشهر رمضان

اخر الاخبار

الديوانية: اعتقال (8) مطلوبين وبحوزتهم كميات من مادة الكريستال وحبوب مخدرات

اخر الاخبار

النزاهة تكشف عن تنفيذها خمس عمليَّات ضبطٍ نوعيَّةٍ في أماكن مُتفرِّقةٍ في نينوى

اخر الاخبار

تقارير بريطانية : الأمير السعودي الوليد بن طلال مهتم بشراء تشيلسي

اخبار العراق

الصحة : المباشرة بتنفيذ قانون الضمان الصحي مرهون بتشكيل الحكومة

اخبار العراق

العمل تدرس عدم إيقاف ازدواجية الرواتب من مبالغ الإعانات والمعين المتفرغ

اخر الاخبار

تقرير : شركة آبل تخطط لإصدار نسخة تعمل بتقنية 5G من هاتف SE