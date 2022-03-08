عرب : المستقلون سيحصلون على رئاسة 3 لجان برلمانية

المستقلة /-حسم النواب المستقلون، اليوم الثلاثاء، موقفهم من عضوية اللجان النيابية، فيما أكدوا حصولهم على رئاسة ثلاث لجان على أقل تقدير.

وقال عضو تجمع النواب المستقلين حسين عرب في تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة: إن “النواب المستقلين اجتمعوا عدة اجتماعات في ما بينهم واتفقوا على أن يكونوا في تجمع واحد بملف تقسيم اللجان النيابية”.

وأشار إلى أن “توزيع اللجان على المستقلين سار بشكل سهل لأن غالبيتهم متفقون، ويعتبرون جميع اللجان مهمة وتم الاختيار بحسب التخصص والرغبة”.

وأضاف أن “التجمع وضع ورقة كاملة ووقع عليها الجميع وتم توزيع الأعضاء بالشكل الصحيح”، موضحاً أن “التجمع شمل 27 نائباً وستكون لنا رئاسة 3 لجان على أقل تقدير”.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس النواب تشكيل 25 لجنة دائمة خلال الدورة التشريعية الجديدة.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقت المستقلة: إن “مجلس النواب قرر خلال جلسته تشكيل 25 لجنة ثابتة هي: القانونية، المالية، الأمن والدفاع، النزاهة، النفط والغاز والثروات الطبيعية، العلاقات الخارجية، الخدمات والإعمار، الكهرباء والطاقة، الاقتصاد والصناعة والتجارة، الاستثمار والتنمية، التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية، الصحة والبيئة”.

وتابع أن المجلس شكل كذلك لجان “الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، النقل والاتصالات، الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، التربية، التعليم العالي، الزراعة، الشباب والرياضة، العمل ومنظمات المجتمع المدني، الهجرة والمهجرون والمصالحة المجتمعية، الشهداء والضحايا والسجناء، حقوق الإنسان، الأوقاف والعشائر، المرأة والأسرة والطفولة”.