عراقي يعترف بقتل زوجته التي مازالت على قيد الحياة! .. والكاظمي يتدخل

المستقلة /- وجه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق فوري فيما نسب من توجيه السلطات المعنية الاتهام الجنائي، لمواطن بجريمة “لم يتضح ارتكابها أو وقوعها”.

وذكر بيان للحكومة، أن “الكاظمي وجه أيضا بإيقاف المسؤول المعني بمكافحة الإجرام في المنطقة محل الاعتقال، وإحالة جميع المسؤولين إلى التحقيق قدر تعلق الأمر بمسؤولياتهم الوظيفية المتصلة بتوجيه الاتهام للمواطن موضوع الاتهام غير المستند إلى دليل”.

وشدد الكاظمي بحسب البيان، على ضرورة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان في جميع الإجراءات الحكومية.

كما أمر بسرعة إجراء التحقيق وكشف الملابسات، وتحميل المشتركين المقصرين المسؤولية القانونية والجنائية عن أي ظلم أو حيف يطال مواطنا عراقيا، مهما بلغت رتب المقصرين ومناصبهم، وفقا للبيان.

وأكد الكاظمي أهمية “إعادة حقوق الضحية جميعها، وتعويضه عما واجهه من تجاوزات وانتهاكات أثناء التحقيق”.

وقبل أشهر تداولت وسائل إعلام عراقية معلومات عن “جريمة مروعة”، حيث “اعترف” رجل في محافظة بابل جنوبي البلاد بحرق زوجته ورميها في النهر.

لكن يوم أمس أطلق سراح الزوج “المدان” بعد ظهور زوجته التي اختفت لأشهر، وتبين فيما بعد بحسب حقوقيين، أن الزوج اضطر لـ”الإعتراف” بما أتهم بيه من قبل أهل زوجته واضطراره لتأييد القصة تحت تعذيب المحققين.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

توضيح هام لدخول العراقيين إلى تركيا

اخر الاخبار

زلزال بقوة 5.8 قرب ملبورن الأسترالية

اخر الاخبار

أنباء عن وفاة سمير صبري

اخر الاخبار

بايدن: الطريق لا يزال طويلا أمام حل الدولتين!

اخر الاخبار

تقرير خطير يكشف تخطيط الصين لنشر كورونا بالعالم بالخفافيش

اخر الاخبار

سوق سوداء لبيع الرواتب بالأردن – تفاصيل

اخر الاخبار

فرقة BTS في مهمة لـ مقر الأمم المتحدة بتكليف من رئيس كوريا الجنوبية

اخر الاخبار

فرقة BTS في مهمة لـ مقر الأمم المتحدة بتكليف من رئيس كوريا الجنوبية

اخر الاخبار

ننتخب للعراق.. دعوة أممية للناخب العراقي للتصويت

اخبار العراق

30 الف عنصر أمني لتأمين زيارة الاربعينية في كربلاء

اخبار العراق

نائب محافظ كربلاء : لدينا رصيد كافي لتجهيز سائل الغاز يصل الى 450 طن

اخر الاخبار

خطة أمريكية لرفع عدد اللاجئين العام المقبل

اخر الاخبار

4 نصائح لتسريع تشغيل الحاسوب

اخر الاخبار

كارثة تسببها اللحوم الحمراء لجسمك

اخر الاخبار

طفلة أردنية بعمر 9 أعوام تروض الضباع والذئاب المفترسة

اخر الاخبار

قطر: الانتهاء من فرش الأرضية العشبية لاستاد نهائي مونديال 2022

اخر الاخبار

بعد أكثر من جلطة في الرئة هذا ما اوصى به كريم فهمي