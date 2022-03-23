عرافة تتنبأ بتحطم طائرة بسبب مرض ركابها وفقدان السيطرة عليهم

المستقلة /- بداية نؤكد ايماننا بأن ” المنجمين كذبوا ولو صدقوا ، ولا يعلم الغيب الا الله “، الا ان الصدف تخدم هؤلاء المشعوذين أحيانا ، ففي العام الماضي، تنبأت الطبيبة التايلندية، “ناوراشا بينيتشابو كاكورن”، بوقوع حادث طيران مروع، دون تحديد المكان، مؤكدة أنه سيكون بسبب مرض غريب سيصيب ركابها ويؤدي لفقدان السيطرة عليهم، والأغلب بسبب فيروس مجهول، بحسب موقع “The Thaiger”.

وبعد الحادث المؤسف الذي وقع أمس الاثنين لطائرة “بوينغ 737” الرحلة “MU5735” التابعة لخطوط طيران شرق الصين، أعاد نشطاء مواقع التواصل تداول مقطع الفيديو الذي وثق توقعات العرافة التايلندية، حيث ربط ربط مستخدمو الإنترنت بين حادث الطائرة التي كان على متنها 132 شخاصا، بتوقع العرافة.

والجدير بالذكر ان الطائرة المتحطمة انطلقت من مدينة كونمينغ في الساعة (05:11 بتوقيت غرينتش) وكانت متجهة إلى غوانزو، سبّب الحادث صدمة في الصين، حيث أمر رئيس البلاد بفتح تحقيق فوري للوقوف على أسباب الحادث.

يذكر انناوراشا والتي تعرف بالدكتورة “بلاي”، قد ظهرت في إحدى حلقات برنامج “WOODY LIVE” في 12 أكتوبر 2021، نه ستكون هناك أنباء عن تحطم طائرة قريبا بسبب مرض ركابها لدرجة أنهم سيكونون خارج نطاق السيطرة، ودعت جميع العاملين في شركات الطيران لتطهير أنفسهم قبل تسيير رحلاتهم.

وأضافت بلاي: “إذا لم تكن بحاجة إلى السفر، فلا تسافر بالطائرة ولا تسافر إلى الخارج، ستكون هناك حوادث”، وتابعت ان سلالة جديدة لأحد الفيروسات قادمة من الطائرة، من المحتمل أيضا أن تكون الطائرة لديها مشاكل خطيرة أو الطيار يعاني من مرض”.