عدوان إسرائيلي جديد على سوريا يخرج مطار حلب عن الخدمة

المستقلة/- تعرض مطار حلب شمالي سوريا، مساء الثلاثاء، لضربات إسرائيلية ألحقت أَضرارا بمدرج، مما أدى إلى توقف العمل فيه.

وهذه المرة الثانية التي تستهدف فيها ضربات إسرائيلية مطار حلب في أقل من أسبوع.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية في “حوالي الساعة الثامنة و16 دقيقة من مساء اليوم (الثلاثاء) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، مستهدفا مطار حلب الدولي (..) مما أدى إلى أضرار مادية بمهبط المطار وخروجه عن الخدمة”.

وكانت الوكالة قد قالت في وقت سابق، إن “الدفاعات الجوية السوري اعترضت بعض الصواريخ”، وتحدثت عن أضرار مادية.

وعقب ذلك أعلنت شركة “أجنحة الشام” الخاصة للطيران الوحيدة في سوريا، عن تحويل رحلاتها من مطار حلب الى مطار دكشق الدولي “بسبب الظروف الحالية”.

وكانت إسرائيل قد شنت ضربات على أهداف داخل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا في السنوات الأخيرة. مدعية بأنها تستهدف قواعد الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران، مثل “حزب الله” اللبناني.

وفي حزيران/يونيو الماضي، أدت الضربات الجوية الإسرائيلية إلى توقف مطار دمشق الدولي عن العمل بشكل مؤقت.