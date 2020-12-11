عدنان درجال يطمئن الجماهير العراقية على ملعب المدينة

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(المستقلة) أدلى عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة العراقي، بتصريحات صحفية، تحدث فيها عن عدة قضايا مهمة.

وقال درجال: “لن أسمح مطلقا لأي شخص يحاول بأي طريقة الحصول على مبالغ مالية من وزارة الشباب والرياضة بطريقة غير شرعية”.

وأضاف: “لم نستلم ملعب المدينة وهناك نواقص على مدير الشركة أن يوف بها قبل استلام المشروع بشكل رسمي”.

وواصل: “التوجه للقضاء من قبل فلاح منفي وإثارة مواضيع في الوسط الإعلامي لم يكن لها داع مطلقا، وإذا كانت هناك إشكالات فمن غير المنطقي أن تحل في الإعلام”.

وأتم: “اطمئن الجميع، ملعب المدينة ليس عرضة للاندثار أو فيه من المشاكل ما لا يمكن حله كما يصور البعض، ولدينا خطة افتتاح تليق بهذا الصرح حسب الإجراءات القانونية”.

 

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