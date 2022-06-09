عدنان حمد مدرب المنتخب الاردن: عانينا من التسرع أمام نيبال

المستقلة/- أكد العراقي عدنان حمد، المدير الفني لمنتخب الأردن، أن التسرع لازم اللاعبين في المباراة التي جرت أمس أمام نيبال، في مستهل تصفيات كأس آسيا لكرة القدم والمقامة في الكويت.

وكان منتخب الأردن استهل مشواره بفوز صعب على نيبال بهدفين دون رد.

ولفت حمد في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الأردني، إلى أن المنتخب استحق الفوز والخروج بالنقاط الثلاث.

وأضاف: “تأخرنا في التسجيل بسبب التسرع وإهدار الفرص من بعض اللاعبين، لكننا نجحنا في النهاية في حسم اللقاء”.

وعن المواجهة القادمة أمام إندونيسيا، قال: لا شك أن فوزهم على أصحاب الأرض الكويت غير حسابات المجموعة، وفرضوا بالتالي أنفسهم ضمن معادلة التأهل للنهائيات”.

وختم: ” منتخب إندونيسيا منظم ويملك لاعبين محترفين بالدوري البلجيكي، واستعد بشكل جيد لهذه التصفيات، وعلينا أن نقدم المستوى المطلوب لتحقيق الانتصار والمضي قدماً في صدارة المجموعة”.

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