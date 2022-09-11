عدد من مناطق كربلاء تواجه عجزا في توفير المياه الصالحة للشرب

عدد من مناطق كربلاء تواجه عجزا في توفير المياه الصالحة للشرب

المستقلة/- المستقلة / علي النصر الله / .. كشف النائب الاول لمحافظ كربلاء جاسم الفتلاوي ، اليوم الاحد ، عن عجز بعض مناطق المدينة عن توفير المياه الصالحة للشرب ، مؤكدا حاجة المحافظة الى تنفيذ مشاريع جديدة خاصة للمجمعات المائية كونها تستقبل أكثر من 50 مليون زائر سنويا .

وقال الفتلاوي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “المحافظة أعدت كشوفات بتوجيه من محافظ كربلاء نصيف الخطابي أشرت فيها حاجة المحافظة خلال الزيارة الاربعينية الى 100 شاحنة حوضية لتغطية تزويد المواكب بالماء “.