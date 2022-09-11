عدد من مناطق كربلاء تواجه عجزا في توفير المياه الصالحة للشرب

نائب محافظ كربلاء

المستقلة/- المستقلة / علي النصر الله / .. كشف النائب الاول لمحافظ كربلاء جاسم الفتلاوي ، اليوم الاحد ، عن عجز بعض مناطق المدينة عن توفير المياه الصالحة للشرب  ، مؤكدا حاجة المحافظة الى تنفيذ مشاريع جديدة خاصة للمجمعات المائية كونها تستقبل أكثر من 50 مليون زائر سنويا .

وقال الفتلاوي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “المحافظة أعدت كشوفات بتوجيه من محافظ كربلاء نصيف الخطابي أشرت فيها حاجة المحافظة خلال الزيارة الاربعينية الى  100 شاحنة حوضية لتغطية تزويد المواكب بالماء “.

 

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