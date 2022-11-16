عدد سكان العالم يتخطى 8 مليارات نسمة

المستقلة/- تجاوز عدد سكان العالم عتبة 8 مليارات نسمة، ما يضيف المزيد من الضغوط على الموارد الطبيعة، ويضاعف المصاعب التي تواجهها المناطق التي تعاني بالفعل من ندرة الموارد بسبب تغير المناخ.

ويبلغ عدد السكان حاليًا ثلاث أضعاف ما كان عليه عام 1950، الذي بلغ 2.5 مليار نسمة.

ترجع الأمم المتحدة النمو السكاني إلى تطور البشرية، إذ إن الناس باتوا يعمرون أكثر بفضل تحسن خدمات الصحة العامة والتغذية والنظافة الشخصية والأدوية.

كما ارتفعت معدلات الخصوبة، خصوصًا في بلدان العالم الأكثر فقرًا، ومعظمها في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، ما يعرض أهداف التنمية للخطر.

ويقول الخبراء إن ضغط الموارد سيشكل أزمة كبيرة بشكل خاص في الدول الإفريقية، حيث من المتوقع أن يزداد عدد السكان، إلى جانب كونها من بين البلدان الأكثر عرضة لتأثيرات المناخ، والأكثر احتياجًا إلى التمويل المتعلق بالمناخ.

أما بالنسبة إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يعيش نحو 738 مليون شخص من دون إمدادات غذائية كافية، فمن المتوقع أن يقفز عدد السكان بنسبة 95% بحلول منتصف القرن، وفقًا لمعهد الاقتصاد والسلام.

الهند تتخطى الصين

توقعت الأمم المتحدة تجاوز الهند للصين باعتبارها أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان في عام 2023، مع تركز أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى عام 2050 في ثمانية بلاد، من بينها الكونغو ومصر وإثيوبيا، وفقًا لتقرير التوقعات السكانية في العالم لعام 2022 الصادر عن الأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن يواصل عدد سكان العالم النمو ليصل إلى نحو 8.5 مليار في عام 2030، و9.7 مليار في عام 2050، ليبلغ ذروته مع نحو 10.4 مليار نسمة بحلول 2080، على أن يظل عند هذا المستوى حتى عام 2100.

مع ذلك، يشير التقرير السنوي، الذي صدر مؤخرًا بالتزامن مع اليوم العالمي للسكان، إلى أن عدد سكان العالم ينمو بأبطأ معدل له منذ عام 1950، بعد أن انخفض إلى أقل من 1% في عام 2020.

المصدر: فوربس