عدد الفنادق في دبي يرتفع إلى 544 فندق

المستقلة/- ارتفع عدد الفنادق في دبي خلال عام 2019، بنسبة 5٪ الى 544 فندقا مقارنة بعدد فنادق بلغ 519 فندقًا في 2018..بحسب تقرير

أداء القطاع العقاري في دبي 2020.

وأوضح التقرير الصادر، اليوم السبت، أن عدد الفنادق في إمارة دبي بلغ 544 فندقًا في 2019، مقارنة بعدد فنادق بلغ 519 فندقًا في 2018، بمعدل نمو بلغ 5 بالمائة تقريبًا .

وأوضح التقرير، أن هذا النمو انعكس في عدد الفنادق على عدد الغرف الفندقية خلال عام 2019، والذي بلغ 100,744 غرفة فندقية، مقارنة بعدد غرف فندقية بلغ 91,085 غرفة فندقية في 2018 بمعدل نمو 11% تقريبًا.