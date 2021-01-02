عثمان بوطسان يصدر “معجم الأدباء الأفغان المعاصرين”

المستقلة.. عن دارOnze للنشر والتوزيع بالدار البيضاء صدر للباحث المغربي الدكتور عثمان بوطسان كتاب جديد بعنوان “معجم الأدباء الأفغان المعاصرين (1978-2019).

المعجم عبارة عن كتاب من الحجم الصغير يمكن اعتباره مدخلا للتعرف على أهم الوجوه الأفغانية التي تكتب بلغة الشعر والرواية والمسرح، خاصة الكُتاب الذين لم تترجم أعمالهم بعد للغات الأجنبية أو العربية.

ويعد المؤلف من الباحثين العرب القلائل الذين يشتغلون على الأدب الأفغاني المعاصر، حيث سبق له ونشر العديد من المؤلفات النقدية باللغة الفرنسية والعربية للتعريف بهذا الأدب المنسي، نذكر منها ” مقالات في الأدب الأفغاني المعاصر والحديث، ” عتيق رحيمي: من السيرة الذاتية إلى السيرة الغيرية”، ” مقدمة في الأدب الأفغاني المعاصر”…

يقترح الباحث على القارئ كتابا نادرا للتعرف على أهم رواد الأدب الأفغاني، الذي لطالما تم إقصاءه من المشهد الأدبي العالمي بعد الأحداث الدامية التي عرفتها أفغانستان خلال العقود الثلاثة الأخيرة.

ويحاول الباحث من خلال هذا المعجم نفض الغبار عن هذا الأدب المجهول مقربا القارئ العربي والأجنبي من أهم الأسماء الأدبية الأفغانية التي لم تترجم أعمالها بعد، أو التي تكتب باللغة الفرنسية والانجليزية.