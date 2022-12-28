عثمان : اتخاذ السوداني خطوات عملية سيسهم بتعزيز الثقة مع الاقليم

المستقلة/- اكد السياسي الكردي المستقل محمود عثمان ان اتخاذ الخطوات العملية بين حكومتي الاتحادية والاقليم سيسهم بتعزيز الثقة بين الجانبين لحل المشاكل العالقة بينهما.

وقال عثمان في تصريح صحفي تابعته المستقلة ،” ان رئيس الوزراء محمد السوداني يرغب بتطمين اقليم كردستان من خلال اتخاذ بعض الخطوات العملية منها ارسال رواتب موظفي الاقليم ، بالمقابل على الاقليم رد الخطوة بخطوة ايجابية من اجل التفاهم بين الجانبين لحل المشاكل .

واوضح ان الايام المقبلة كفيلة ببيان الخطوات القادمة سواء كانت ايجابية او سلبية بين بغداد واربيل على اعتبار ان السوداني يعمل ضمن كتلة الاطار التنسيقي وما يريده الاطار ، بالمقابل الاقليم عبارة عن احزاب ، يجب ان يكون اتفاق بينهم لاتخاذ موقف موحد ، وبالتالي الموضوع ليس سهلا .

واشار عثمان الى ان الاكراد والسنة ايدوا السوداني في خطواته ، وبانتظار المزيد منه حسب الاتفاق السياسي الذي على اساسه تشكلت الحكومة الحالية ، مؤكد في حال اتفقت اطراف الاطار التنسيقي على السماح للسوداني باتخاذ الخطوات الايجابية وتنفيذ الاتفاقيات ، يمكن ان نرى حلولا قريبة للمشاكل العالقة .

واوضح عثمان ان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر يراقب حاليا اداء الحكومة الحالية ، ويمكن ان يعطي رأيا بها بعد 6 اشهر من توليها “.

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