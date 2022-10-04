عبيس : قرعة منافسات الدوري العراقي الممتاز ستُجرى بمشاركة 20 فريقًا

المستقلة/- وضح نائب رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، علي عبيس، أن قرعة منافسات الدوري الممتاز للموسم المقبل، المقررة إقامتها يوم الخميس الـ6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ستُجرى بمشاركة 20 فريقًا.

وقال عبيس في تصريح صحفي لموقع winwin القطرية و تابعته المستقلة: “قرعة الدوري العراقي الممتاز للموسم المقبل، ستعرف حضور ممثلي 20 فريقًا، وليس كما يُشاع في بعض وسائل الإعلام المحلية، بأن الموسم المقبل سينطلق بمشاركة 24 فريقًا”.

وأضاف: “إن روزنامة الموسم المقبل، الذي ينطلق في الـ9 من الشهر الجاري، مليئة بالمشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية، إلا أنّ لجنة المسابقات وضعتْ في حسبانها جميع التفاصيل، وتمّت جدولة المباريات بمواعيد محددة، فضلًا عن أوقاتها بالتنسيق مع شركة النقل التلفزيوني”.

وكشف علي عبيس أن موعد نهاية منافسات الدوري الممتاز للموسم المقبل، من المقرر في آواخر شهر يونيو/ حزيران من العام المقبل، حتى يتم فسح المجال للأندية لبدء الإعداد لموسم 2022-2023 بشكل مبكر من أجل انطلاق منافساته في سبتمبر/أيلول من العام نفسه.

وكانت جماهير نادي الميناء هدّدت اتحاد الكرة العراقي، بعدم السماح بإقامة بطولة خليجي 25 في مدينة البصرة، ما لم يُسمح لفريقهم بالوجود ضمن فرق الدوري الممتاز.

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