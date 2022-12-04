عبر الفيديو.. أوبك + تعقد اجتماعا لمناقشة خطط انتاج النفط

المستقلة /- يعقد وزراء الدول المشاركة في اتفاق “أوبك +”، اجتماعا آخر اليوم الأحد لمناقشة الخطط اللاحقة لإنتاج النفط.

في البداية، كان من المقرر عقد هذا الاجتماع بشكل شخصي في فيينا، ولكن في بداية الأسبوع، قرر الوزراء الاجتماع عبر الفيديو.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى وكالتي رويترز وبلومبرغ، على الأغلب ستتفق دول هذا التحالف النفطي على الحفاظ على خطة إنتاج النفط الحالية، والتي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأخير في أكتوبر. في ذلك الحين قرر التحالف خفض الإنتاج اعتبارا من نوفمبر بمقدار 2 مليون برميل يوميا. وانتقدت الولايات المتحدة بشدة هذا القرار.

من جانبها، قالت رويترز نقلا عن مصادر في “أوبك +”، إن دول التحالف ستقوم في الاجتماع المقبل، بتقييم تأثير الإجراءات التقييدية للاتحاد الأوروبي ضد النفط الروسي على السوق العالمية.

يشار إلى أنه لم يتم بحث هذا الموضوع في اجتماع أمس السبت. خلال الاجتماع المذكور تم فقط، التطرق إلى المسائل الإدارية الداخلية للمنظمة.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

السوداني يشكِّل لجنة لتدقيق أرزاق أفراد القوات الأمنية وأعداد الحمايات للضباط

اخر الاخبار

ارتفاع أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد .. اليوم الاحد

اخر الاخبار

تعرف على اهم الطرق التي تمنع اعراض والتهاب المفاصل

اخر الاخبار

تركيا : تحالف جديد يضم 4 أحزاب سياسية لدعم ترشيح اردوغان

اخر الاخبار

تويتر : شركة آبل استأنفت نشر إعلاناتها بالكامل على المنصة

اخبار العراق

تقرير : العراق يحتل المرتبة الثانية من بين مصدري النفط لأمريكا

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

السوداني يشكِّل لجنة لتدقيق أرزاق أفراد القوات الأمنية وأعداد الحمايات للضباط

اخر الاخبار

تعرف على اهم الطرق التي تمنع اعراض والتهاب المفاصل

اخر الاخبار

تويتر : شركة آبل استأنفت نشر إعلاناتها بالكامل على المنصة

اخبار العراق

تقرير : العراق يحتل المرتبة الثانية من بين مصدري النفط لأمريكا

اخبار قطر

بسبب الممارسات الإسرائيلية… حمد بن جاسم يحذر من اندلاع انتفاضة جديدة

اخر الاخبار

إيلون ماسك ينشر استطلاعا للرأي للعفو عن أسانج وسنودن

اخر الاخبار

عبر الفيديو.. أوبك + تعقد اجتماعا لمناقشة خطط انتاج النفط

اخر الاخبار

عبر الفيديو.. أوبك + تعقد اجتماعا لمناقشة خطط انتاج النفط

اخر الاخبار

مطار اربيل الدولي يعلن إيقاف الحركة الجوية بسبب الظروف الجوية

اخر الاخبار

مطار بغداد الدولي يعلن إيقاف الحركة الجوية بسبب الظروف الجوية

اخر الاخبار

رويترز : بشار الأسد رفض اقتراحا لمقابلة نظيره أردوغان

اخر الاخبار

نيمار يزف بشرى سارة لـ البرازيل قبل مواجهة كوريا في ثمن نهائي المونديال

اخر الاخبار

متعة آخرى تبدأ الليلة .. مباريات اليوم الثاني من دور الـ16 في المونديال

اخر الاخبار

تقارير صحيفة : آبل تعجّل خططها لنقل بعض إنتاجها إلى خارج الصين

اخر الاخبار

الأرجنتين بقيادة ميسي تصعد إلى دور الثمانية بعد الفوز على أستراليا

اخر الاخبار

هولندا اول المتأهلين إلى ربع نهائي المونديال بعد فوزها على أمريكا بـ 3 أهداف مقابل هدف

اخر الاخبار

ثورة بركان ماونا لوا  تجذب الزوار لمشاهدة الحمم المتوهجة