عبر الفيديو.. أوبك + تعقد اجتماعا لمناقشة خطط انتاج النفط

المستقلة /- يعقد وزراء الدول المشاركة في اتفاق “أوبك +”، اجتماعا آخر اليوم الأحد لمناقشة الخطط اللاحقة لإنتاج النفط.

في البداية، كان من المقرر عقد هذا الاجتماع بشكل شخصي في فيينا، ولكن في بداية الأسبوع، قرر الوزراء الاجتماع عبر الفيديو.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى وكالتي رويترز وبلومبرغ، على الأغلب ستتفق دول هذا التحالف النفطي على الحفاظ على خطة إنتاج النفط الحالية، والتي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأخير في أكتوبر. في ذلك الحين قرر التحالف خفض الإنتاج اعتبارا من نوفمبر بمقدار 2 مليون برميل يوميا. وانتقدت الولايات المتحدة بشدة هذا القرار.

من جانبها، قالت رويترز نقلا عن مصادر في “أوبك +”، إن دول التحالف ستقوم في الاجتماع المقبل، بتقييم تأثير الإجراءات التقييدية للاتحاد الأوروبي ضد النفط الروسي على السوق العالمية.

يشار إلى أنه لم يتم بحث هذا الموضوع في اجتماع أمس السبت. خلال الاجتماع المذكور تم فقط، التطرق إلى المسائل الإدارية الداخلية للمنظمة.