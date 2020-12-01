عبد الرحمن أبو زهرة يكشف سر اعتزال زوجته للفن

المستقلة /- قال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، إن السر وراء اعتزال زوجته الفن هي غيرته الزائده عليها بسبب حبه الكبير لها، معلقا “أنا كنت غيور جدا علي زوجتي .. مع اني مش صعيدي ولا من الصعيد أساسا .. انا من البحيرة”.

وأضاف «أبو زهرة» خلال حواره التليفزيوني في برنامج “صاحبة السعادة” أنه عندما حضر عرض مسرحي لزوجته ورأى أحد الممثلين يمسك بيديها؛ شعر بالإحراج الشديد والغيرة عليها وعند عودتهما الى المنزل قال لها “يرضيكي كل ما احضر لك عرض مسرحي تنزلي اللوز” معبرا عن غضبه الشديد، ومن ثم قامت بالاعتزال والتوجه إلى الكتابة.

وتابع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أن زوجته كانت لها نية في التأليف وهو قام بتشجيعها في ذلك وقامت بتأليف طيور النورس والاتحاد النسائي والنساء قادمون.

وفي سياق آخر، تباينت ردود الأفعال عقب هجوم الفنانة عفاف مصطفى على الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، قبل أن تتراجع بطلب من نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

وتعود تفاصيل القصة، حين عبّر الفنان القدير عبدالرحمن أبوزهرة عن استيائه الشديد بسبب إهمال المخرجين لجيل الكبار من الممثلين.

وحرصت الفنانة عفاف مصطفى على حذف كلماتها عن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة من صفحتها بموقع فيس بوك، وذلك بعد مكالمة دارت بينها وبين النقيب أشرف زكي.

وكتبت عفاف مصطفى عبر صفحتها على فيس بوك: إتصل بى الان الدكتور المحترم أشرف زكى . نقيب المهن التمثيلية ورئيس الأكاديمية والذى أكن له كل الحب والعرفان والتقدير . إتصل وطلب منى حذف البوست .. وتقديرا للدكتور المحترم أشرف زكى سأقوم بحذف البوست

وكانت عفاف مصطفى كتبت في البوست المحذوف، إن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يتعمد التعامل بتعالي في أماكن التصوير، وأضافت: مفيش ممثلة سلمت من لسانك ولا انتقاداتك طول الوقت، جاى دلوقتى تقول شغلوني وجربوني، طب مش تغير من نفسك أولا.

وأعلن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، إنه لن يقوم بتأدية دور “ضيف شرف”، فى أى عمل فنى مرة أخرى حتى رحيله من هذه الدنيا، مشيرًا إلى أن كافة مشاركاته الفنية فى المستقبل ستكون بأدوار رئيسية وليست شرفية، وتابع: “مش هخليهم يعملوا معايا زى ما عملو مع محمود الجندى”.

وأضاف “أبو زهرة”، أن الفنان محمود الجندى مات بحسرته من الوسط الفنى ، وتابع “لأن مكنوش يقيموه كويس”، مشيرًا إلى أنه يسمى لقب “ضيف الشرف” فى العمل الفنى بضيف “القرف”، و: “أنا بعلن أنى مش هلعب دور ضيف الشرف لحد ما أموت”.

كما دخلت عفاف مصطفى فى خلاف مع الفنانة سماح انور بسبب فيلم “يوم للستات” حيث قالت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: “الزميلة الفنانة سماح أنور يأمرون بالبر وينسون أنفسهم، من ساعتين وفي برنامج العاشرة مساء مع وائل الإبراشي تقولين عن الوسط الفنى مفيهوش صاحب يتصاحب، وتتكلمين عن الغدر بمناسبة حذف دورك كله من الفيلم، أين هذه الشعارات عندما قبلتي تأخدي دور (أسمهان) اللى هو فى الاصل دوري في فيلم (يوم للستات) وأنتي تعلمين أني ماضية عقد على الدور وتسلمت نسخة الفيلم وعملت بروفات مع السيدة المريضة نفسيًا والتي وجهتني لزيارتها الأستاذة كاملة أبو ذكري والإنتاج للجلوس معها فى منزلها كي استدعي شخصيتها وحركاتها وقت التصوير”.