عبدالله رويشد يبكي بحرقة بعد وفاة زوجته

المستقلة /- تصدر الفنان الكويتي القدير عبدالله رويشد حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة زوجته قبل عدة ساعات.

في التفاصيل ، توفيت زوجة الفنان الكويتى عبد الله الرويشد، إقبال خالد صالح الرويشد، اليوم بعد معاناة مع المرض الذي دهور حالتها الصحية في آخر أيام، ثم دخلت المستشفى لتلقي العلاج ولكنها فارقت الحياة.

ونشر زوجها الفنان عبدالله رويشد احرى التعازي لها عبر حسابه الشخصي على تطبيق التويتر وودعها بكلمات محزنة قائلا ” انتقلت الى رحمة الله تعالى ابنة عمي وام اولادي شروق وخالد دعواتنا لها بالرحمة والمغفرة انا لله وانا اليه راجعون ”

وانهالت التعازي الحارة للفنان عبدالله رويشد من قبل زملائه في الفن معبرين عن حزنهم الشديد على الفقيدة وسائلين المولى ان يتغمد روحها السلام.

الجدير بالذكر أن أخر اعمال الفنان الكويتي عبدالله رويشد كانت أغنية “التقينا”، كلمات علي مساعد، ألحان عبدالله الرويشد، توزيع محمد علي، مكس وماستر إيهاب نبيل وتامر حسن وعلاء عبدالحميد.

يذكر أن الفنان عبدالله الرويشد أحيا حفله الأخير في المملكة العربية السعودية ضمن مهرجان ” موسم الرياض ” 2021 وسط حضور جماهيري واسع.