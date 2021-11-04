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عبدالله بالخير بلوك جديد يثير موجة من الضحك ويتصدر الترند

المستقلة /- انتشر مقطع فيدو بشكل لافت على مواقع التواصل الإجتماعي وتصدر الترند ظهر فيه الفنان ​عبدالله بالخير​ بلوك جديد، وبتسريحة شعر غريبة، وأثار فيه موجة من الضحك وانهالت تعليقات الجمهور على الظهور الصادم للفنان.

وقام بتصوير الفيديو، الإعلامي أحمد خميس زوج مشاعل الشحي التي تفاجات بدورها بالشكل الجديد للفنان عبدالله بالخير وتفاجأت بع حتى انها لم تعرفه في البداية، حيث طلب منه أحمد الالتفات الى الخلف حتى يفاجئ زوجته بوجوده، فصرخ بوجهها، وهو أسلوب معروف عنه عندما يبدي اندهاشه دوماً من اي موقف.

ويعرف عن الفنان عبدالله بالخير انه دائما يحب نشر أشواء الفرح والضحك اينما تواجد وهذا ما يجعل منه فنان محبوب من قبل الجمهور.

 

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