عبداللهيان: نبحث عن اتفاق جيد بعزم بمفاوضات فيينا

المستقلة /- أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن طهران ترغب في التوصل لاتفاق جيد بمفاوضات فيينا، مع حماية خطوطها الحمراء ومصالحها الوطنية.

وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها إن عبد اللهيان بحث في اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل آخر مستجدات مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني.

وقال عبد اللهيان في الاتصال: “نحن نبحث عن اتفاق جيد بعزم، ولكن بنفس الانفتاح والعزم نؤكد على حماية خطوطنا الحمراء ومصالحنا الوطنية”.

وأضاف: “للأسف، لم يكن للاتفاق النووي فوائد اقتصادية لإيران في السنوات الأخيرة ولا يمكننا التوصل إلى اتفاق جيد، إلا إذا كانت مصالحنا الاقتصادية مستدامة وموثوقة”.

 وتابع: “حدثت بعض التطورات الإيجابية في المفاوضات منذ بدء جولة المحادثات السابقة، لكنها ما زالت لا تلبي توقعاتنا”.

ونقلت الوزارة عن بوريل قوله إن “محادثات فيينا تمر الآن بمنعطف مهم، متوقعا أن تعود جميع الوفود إلى فيينا في الجولة القادمة بأجندة واضحة للتوصل إلى اتفاق واتخاذ قرارات سياسية في هذا الصدد”.

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