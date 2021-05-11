عباس يتسلم رسالة خطية من بايدن

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع قمة استثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول بتركيا يوم الأربعاء. تصوير: عثمان أورسال - رويترز.

المستقلة /- تسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رسالة خطية من الرئيس الاميركي جو بايدن، الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الرسالة تناولت آخر التطورات السياسية والأوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ودولة فلسطين.

يأتي ذلك في ظل تصاعد حدة الهجمات الإسرائيلية على المرابطين في القدس وعلى قطاع غزة المحاصر، حيث ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة بعد استهدافهم من قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى 26 شهيداً، بينهم 9 أطفال، وفق مراسل “المملكة”، في حصيلة جديدة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، في تحديثها عند الساعة 1:50م، إن حصيلة الشهداء والجرحى بلغت “26 شهيدا و122 إصابة بجراح مختلفة”.