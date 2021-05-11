عباس يتسلم رسالة خطية من بايدن

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع قمة استثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول بتركيا يوم الأربعاء. تصوير: عثمان أورسال - رويترز.

المستقلة /- تسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رسالة خطية من الرئيس الاميركي جو بايدن، الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الرسالة تناولت آخر التطورات السياسية والأوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ودولة فلسطين.

يأتي ذلك في ظل تصاعد حدة الهجمات الإسرائيلية على المرابطين في القدس وعلى قطاع غزة المحاصر، حيث ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة بعد استهدافهم من قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى 26 شهيداً، بينهم 9 أطفال، وفق مراسل “المملكة”، في حصيلة جديدة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، في تحديثها عند الساعة 1:50م، إن حصيلة الشهداء والجرحى بلغت “26 شهيدا و122 إصابة بجراح مختلفة”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار فلسطين

كتائب القسام تقصف تل أبيب بـ 130 صاروخا ردا على استهداف برج هنادي

اخر الاخبار

عباس يتسلم رسالة خطية من بايدن

اخبار السعودية

بينها السعودية.. دول تعلن الخميس أول أيام العيد

اخبار العراق

العراق يعلن يوم الخميس اول ايام عيد الفطر المبارك

رياضية

انتهاء موسم لاعب ريال مدريد

رياضية

نجوم برشلونة يدعمون فلسطين

اخر الاخبار

الضربة الأكبر.. كتائب القسام تستهدف إسرائيل بـ 137 صاروخاً خلال 5 دقائق.. فيديو

اخر الاخبار

الضربة الأكبر.. كتائب القسام تستهدف إسرائيل بـ 137 صاروخاً خلال 5 دقائق.. فيديو

اخر الاخبار

كتائب القسام تعلن استشهاد وإصابة عدد من مقاتليها فى قصف اسرائيلى على غزة

اخر الاخبار

عون يتلقى رسالة من “حماس” وهذا مضمونها  

اخر الاخبار

أول تعليق من أمير الكويت على التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى

اخر الاخبار

الخارجية الفلسطينية: إقدام إسرائيل على ارتكاب المزيد من المجازر استخفافا بالمحكمة الجنائية الدولية وتحقيقاتها

اخر الاخبار

رئيس هيئة قناة السويس يقترح إنشاء قناتين جديدتين بطول 10 كيلو لهذا السبب

الاخبار

السيسي لـ”المصريين”: متستعجلوش النتائج في قضية سد النهضة.. ومسار التفاوض محتاج صبر  

اخبار مصر

مصر.. هروب مصلين من المسجد أثناء صلاة التراويح  ..صور

اخر الاخبار

أبو الغيط: الهجمات الإسرائيلية على غزة تعكس استعراضاً بائساً للقوة على حساب دماء الأطفال

اخبار العراق

كهرباء ميسان تبدء بمشروع استحداث مغذيات لمناطق شمال العمارة