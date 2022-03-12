عايدة خالد تشدو بكلمات كريم العراقي في ” هنا ليل “

المستقلة/- أعلنت الفنانة المغربية، عايدة خالد، عن طرح أغنيتها الجديدة بعنوان: «هنا ليل»، والتي تتعاون فيها مع الشاعر العراقي كريم العراقي، الذي كتب ولحن الأغنية.

وزع موسيقى الأغنية الجديدة التي تم تسجيلها في مدينة دبي الإماراتية، الفنان علاء الدين، فيما تولى إخراج تصوير الأغنية المخرج زاكي، وهذه أبرز كلمات الأغنية:

“هنا ليل وهنا عتابة هنا جو يشفي الكآبة

هنا ناس حبهم ذبحنا باشات واحنا غلابة

هنا ضاع وهنا لقيته هنا وين بعيوني بيته

جنِّيت لما هويته محبوب حتى بعذابه”.

أغنية «هنا ليل» تأتي في قالب شعبي، ويستدعي الشاعر كريم العراقي بكلماته الحانية، الليالي الأصيلة بصوت الفنانة المغربية عايدة خالد، وتبدو من خلال الكلمات براءة اللحظات وشجونها ومدى أنسها والتي يُظهر فيها الرباط الإنساني، حتى تبقى صور تلك اللحظات ملازمة ومتشابكة ومترابطة في العقول والوجدان لدى المغاربة والمتابعين في الوطن العربي.

الفنانة عايدة خالد واحدة من أفضل المطربين في المغرب بصوتها العذب، حيث تمكنت من فرض حضورها على الساحة الفنية بصوتها العذب، ويعتبر هذا العمل هو الثاني لها باللهجة العراقية، والخامس في رصيدها الفني، وينتظر جمهورها صيف 2022، الذي من المقرر أن تطرح فيه المزيد من الإصدرات الغنائية الجديدة بعد شهر رمضان.

وتم طرح أغنية ” هنا ليل  ” للفنانة المغربية عايدة خالد على قناتها الرسمية في  “اليوتيوب” وعلى كافة مواقع التواصل الاجتماعي، وكافة الإذاعات الخليجية والعراقية والمغربية  والعربية.

 

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