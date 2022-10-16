عام دراسي جديد ..بلا كتاب جديد ….!!!

علي قاسم الكعبي

بعد عطلة صيفية امدها خمسة اشهر قضيت باجواء قاسية ومرهقة عاشها الطلبة وهم يسمعون لوعة وامتعاض ابائهم كل ما انقطع وعاد التيار الكهربائي.

تلك اللوعة والامتعاض افسدت على الطلبه فرحتهم بالعطلة الصيفية وهاهم يعودون مجددا إلى الدراسة وينتابهم الشعور بالغبطة والفرح ،و قد انتقلوا من مرحلة دراسية إلى أخرى، و كبروا وصاروا يشعرون بما يدور حولهم أكثر من العام الماضي.

وماهي الا دقائق بعد الوصول إلى المدرسة وهم يتبادلون التحايا مع زملائهم حتى دق مدير المدرسة الجرس ايذاننا بعام دراسي جديد، وسرعان ما عادت الذاكرة إلى الجد والنشاط والأماني بعام جديد ملؤه التفوق والنجاح.

لكن ما بأيدينا كما قال الشاعر” خلقنا تعساء” ويا لبؤسنا ان هذا العام سيكون الاسواء في تاريخ التعليم وحتى وان عادت بنا الذاكرة حيث تسعينيات القرن الماضي إبان الحصار المفروض على العراق فهو افضل من عامنا الدراسي هذا ولنترك الحديث عن الأركان الاخرى كالمدرسة وبنايتها غير الملائمة وعدد الرحلات المدرسية ولنغض الطرف ايضا عن المعلمين وآلية توزيعهم على المدارس بصورة غير عادلة ونتحدث عما هو مهم اليوم وهو( المنهج اي الكتاب ).

في هذا العام سيبقى عدد كبير من التلاميذ بلا كتاب او بكتاب ممزق او بكتاب نصفه مفقود، بمعنى ان التلاميذ حرموا من المتعة والشوق لرؤية الكتاب الجديد ذو الألوان الزاهية والطباعة الجميلة وذلك العطر الذي يميز الكتاب الجديد عن سواه. نعم بدأ العام الدراسي الجديد بلا كتاب جديد يحفز ويخلق الاثار ويشجع على القراءة والتفوق.

و بحسب راي علماء النفس فإن للكتاب الجديد له عدة محفزات تنشط التلاميذ، ولاسيما اذا كان الحديث عن تلاميذ الابتدائية .

وهنا نسأل عن جدوى عدم طباعة الكتب؟ وهل الدولة عاجزة بسبب التقشف مثلا ؟ او بسبب حكومة تصريف الاعمال وعدم إقرار الموازنة؟ وهل ان قانون الامن الغذائي لم يتطرق لهذا الموضوع ؟ ولماذا لاتوضع في خانة موازنة الطوارىء اذا عجزت الحكومة إيجاد مخرج وحل لهذة الأزمة ؟

ام هنالك اسباب أخرى أعظم من تلك التي تطرقنا لها، ولكن كل ما أردنا الابتعاد عن سبر غور دهاليز السياسة ولعنها ، نذهب من حيث نشعر او لاتشعر نحوها.

نعم الاضطراب السياسي وعدم الاكتراث بما يهم المواطن وعدم النضج وفهم السياسة بصورة عامة كما يفهمها العالم اوصلنا إلى نقطة المصادمة والاقتتال والفشل وبالتالي إثر بشكل مباشر على معظم الحياة وشلها.

وأهمها مانتحدث به اليوم عن عام جديد بلا كتاب جديد سوف يثقل كاهل العائلة العراقية المٌثقله اصلا بالهموم وليت الامر ينتهي بالكتاب فقط فهنالك أيضا ما هو اعظم كون القرطاسية تحتاج موازنه خاصة، فضلا عن الامور الأخرى كالملابس والحقائب.

كل هذا ولا توجد اذان صاغية تستمع لما تستغيثة العائلة العراقية وكان الله بعونها…..