عامل الدليفرى المصري بشأن السيسي: الآن تغير الحال

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعرب إسلام عمر، عامل الدليفري المصري الذي التقاه الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بمنطقة شرق القاهرة، عن سعادته بالحصول على هدية من الرئيس عبارة عن سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي.

وأشار إسلام عمر إلى أنه سعيد بهذه الهدية التي ستسهل عليه تحمل الظروف المعيشية، وقال: “أنا حتى هذه اللحظة مش مصدق كل اللي بيحصل معايا، من ساعة ما قابلت سيادة الرئيس”.

وتابع: “لم أكن أملك إلا الموتوسيكل الذي أعمل عليه دليفري في أحد المطاعم، والآن تغير الحال وأصبح لدي تاكسي أبيض”.

هذا وتوجه عامل الدليفري بالشكر للرئيس السيسي، قائلا: “شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهدية الرئيس نعمة من ربنا عليا في أيام مفترجة”.

ولفت إلى أن هذه الهدية ستساعده في إعالة أسرته في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السيسي كان قد قرر منح المواطن إسلام عمر، عامل الدليفري الذي قابله الرئيس بالصدفة منذ يومين، هدية عبارة عن سيارة أجرة تعمل بالغاز الطبيعي لتساعده على إعالة عائلته في هذه الظروف.