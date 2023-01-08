عامر ناجي: طريق دورة – يوسفية تنفيذ عراقي بمستوى عالمي

المستقلة/- قال المدير المفوض لشركة غدق الطبيعة عامر ناجي صالح ان اكمال مشروع دورة – يوسفية، يعد اولى مراحل وصول الجهد المحلي بقطاعيه العام والخاص الى العالمية في التنفيذ.

المدير المفوض لشركة غدق الطبيعة عامر ناجي

واوضح صالح ان هذا المشروع يمثل حقيقة وصول الانجاز والتنفيذ العراقي الى العالمية، حيث تجد هذا المشروع بشكل متكامل يضاهي المشاريع العالمية النظيرة ، لافتا الى ان المهندس العراقي اثبت أنه عند توفر الأجواء المناسبة لتكون النتائج مشاريع نوعية ذات آثر إيجابي على حياة المواطن، والاقتصاد الوطني بشكل عام .

والمح الى ان القطاع الخاص العراقي يمتاز بسرعة اتخاذ القرار من اجل تجاوز التحديات التي تواجه عمليات التنفيذ في مختلف المشاريع التي يتطلب تنفيذها في جميع مدن العراق.

يذكر ان القطاع الخاص العراقي والمتمثل بشركة غدق الطبيعة نفذ جميع المجسرات على طريق دورة- يوسفية السريع ووفق المواصفات العالمية ، معتمدا الخبرة الهندسية العراقية.

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