عامر ناجي:مفاصل جسور عالمية لطريق دورة – يوسفية السريع

المستقلة/- اكد المدير المفوض لشركة غدق الطبيعية عامر ناجي صالح وصول اكبر المفاصل العملاقة لاستخدامها في الجسور الفوقية لمشروع طريق دورة – يوسفية السريع.

وقال صالح ان “الطريق الذي ينفذ وفق افضل المواصفات والتي ترتقي الى العالمية في الاداء، يعتمد مفاصل عملاقة من منشأ اسباني بافضل المواصفات العالمية”.

واضاف ان هذه المفاصل تمت تصنيعها ونقلها برا خلال فترة استثنائية لا تتجاوز ٤٢ يوما، وتعد فترة قياسية، حيث المتعارف عليه انها تصنع وتنقل بفترة ٦ اشهر ، وهذا يعد انجاز مهم يحسب للقطاع الخاص العراقي.

واشار صالح الى ان مواكبة التطورات العالمية واعتمادها في تنفيذ المشاريع المحلية للوصول الى العالمية في الاداء وانجاز المشاريع في مختلف مناطق البلاد التي تتطلب حجم عمل كبير بات يمثل امر حتمي.