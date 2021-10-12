عامر منيب يتصدر محركات البحث رغم وفاته قبل 10 سنين

المستقلة /- تفاجأ جمهور الفنان المصري الراحل عامر منيب تصدره محركات البحث على شبكة الإنترنت رغم رحيله قبل 10 سنوات، تحديدا عام 2011.

وكان السبب في ذلك هو احتفال ابنته الفنانة مريم منيب، بخطبتها، أمس السبت، في حفل عائلي أقيم في منتجع الجونة المطل على البحر الأحمر، وسط حضور عدد من المقربين والأصدقاء من داخل الوسط الفني وخارجة.

وانتشر مقاطع فيديو ظهرت خلاله مريم عامر منيب، وهي ترقص مع خطيبها على أنغام العديد من الأغاني، كما ظهرت أيضا خلال التجهيزات، وصوت أغاني والدها الراحل في الخلفية، ليكون الحاضر الغائب بخطبتها أمس.

وكانت مريم عامر منيب قد لفتت الأنظار إليها بعد تقديم أغنية “عامل أية في حياتك” التي جمعت فيها صوتها مع صوت والدها الراحل، حيث لاقت استحسان الجمهور وإشاداتهم.

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