عامان على الاختفاء.. قصة “سلام طفلة درعا” المخطوفة

المستقلة /-أعادت حكاية اختطاف الطفل السوري فواز القطيفان ابن محافظة درعا، إلى الأذهان مآسي أخرى لم يحالفها الحظ ويسلط عليها الضوء فبقيت في العتمة لا يعرف عن تفاصيلها شيء.

فهناك مئات العائلات تحلم بعودة أطفالها المختطفين والمختفين قسريا في سوريا على مدار سنوات الحرب، ولعل الطفلة سلام حسن الخلف واحدة منها.

فقبل سنتين، خطف سلام البالغة من العمر 8 أعوام، والمنحدرة من بلدة الطيبة بريف درعا الشرقي في آذار/مارس 2020، أثناء عودتها من المدرسة إلى منزلها.

مصير مجهول لطفلة أخرى
ووفق المعلومات، اعترض مجهولون يستقلون سيارة من نوع فان H1، الطفلة، وجرى اقتيادها إلى جهة غير معلومة، ثم انقطعت أخبارها منذ ذلك التاريخ.

كما عثر على ملابسها وحقيبتها المدرسية في إحدى المزارع المجاورة لبلدة الطيبة بريف درعا الشرقي، بعد مرور شهر على اختفائها.

كذلك أكد ذووها انقطاع أخبارها تماماً، بينما تواصل معهم كثيرون بهدف خداعهم، طالبين مبلغا ماليا مقابل عودة سلام، وذلك وفقا لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ولا يزال مصير الطفلة مجهولا حتى اللحظة، وسط مخاوف على حياتها.

مخاوف من تربة خصبة للعصابات
يذكر أن رواية اختطاف الطفل السوري فواز القطيفان تحولت إلى قضية رأي عام خلال الأيام الماضية، عقب تداول مقطع فيديو ظهر فيه وهو يطلب من أشخاص مجهولين التوقف عن ضربه، صارخا “من شان الله لا تضربوني”.

ويخشى مراقبون أن تتحول قضية قطيفان إلى مهنة لدى العصابات بهدف جمع الأموال، خصوصاً أن العائلة دفعت المبلغ المطلوب حتى إطلاق سراح الصغير.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

أبرز 5 سيارات كروس أوفر موديل 2022 بالبحرين

اخر الاخبار

عامان على الاختفاء.. قصة “سلام طفلة درعا” المخطوفة

اخر الاخبار

غالبية الأمريكيين يعتبرون السنة الأولى من ولاية بايدن فاشلة

اخر الاخبار

موسكو: لن نغزو أوكرانيا إلا إذا تم استفزازنا

اخر الاخبار

اليوم.. قمة نارية بين باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني

اخر الاخبار

الدفاع الامريكية تؤكد.. اوكرانيا سترحب بالدعم الذي ستقدمه كوريا الجنوبية

اخبار العراق

التربية تحذر المتقدمين للامتحان الخارجي من الانسياق وراء المواقع إلكترونية

اخبار العراق

التربية تحذر المتقدمين للامتحان الخارجي من الانسياق وراء المواقع إلكترونية

اخبار العراق

تحالف الفتح ينتقد اداء حكومة الكاظمي المالي

اخبار العراق

الاتحاد الكردستاني يؤكد.. برهم صالح هو المرشح الوحيد لرئاسة الجمهورية

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط بعد توجه المستثمرين لـ جني الارباح

اخبار العراق

احصائية : ارتفاع كبير للصادرات النفطية العراقية الى المصافي الصينية

اخر الاخبار

دراسة : الادوية اكبر مصدر لتلوث الانهار في جميع انحاء العالم

رياضية

أربع مواجهات في بغداد والنجف ضمن الجولة 21 من الدوري العراقي

اخر الاخبار

بايدن يناقش مع رئيس الوزراء البريطاني فرض عقوبات قاسية على روسيا

اخر الاخبار

طقس العراق : أجواء غير مستقرة تتمثل بسقوط الأمطار وهبوب رياح وتصاعد الاتربة

اخبار قطر

الرئيس الإيراني يتوجه هذا الأسبوع إلى الدوحة .. ماهي الاسباب