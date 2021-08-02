عالية نصيف : هناك المئات من ملفات الفساد تم تحويلها الى هيئة النزاهة

عالية نصيف : هناك المئات من ملفات الفساد تم تحويلها الى هيئة النزاهة

المستقلة /- أعلنت لجنة النزاهة النيابية إحالة المئات من ملفات الفساد الى هيئة النزاهة الاتحادية، بعد التصريحات الاعلامية من قبل أعضائها التي اعتبرت بمثابة اخبار يسجل لدى هيئة النزاهة.

وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في حديث لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: إن “النائب لا يملك إلا صوته، وملفات الفساد التي طرحتها تعد أول خطوة وبداية فتح الملفات، وهناك تنسيق واتفاق ضمني بيني وبين هيئة النزاهة، بأن كل البيانات التي تطرح للاعلام تعتبر إخبارا يسجل لدى هيئة النزاهة، وبدورها تحقق في الملف، إضافة الى مخاطبات عن معلومات اضافية وبتفاصيل دقيقة”.

وأضافت أن “هناك المئات من ملفات الفساد حولت الى هيئة النزاهة، منها عقد ملحق بسماية الذي أحيل الى هيئة النزاهة، وقد سجل ديوان الرقابة المالية 24 مخالفة في ملحق بسماية للطاقة الكهربائية”. وتابعت: أن “نتائج الإخبار عن المخالفات القانونية لملحق بسماية اثمرت تحرك الادعاء العام بشأن ملف الطاقة الكهربائية، إضافة الى تسجيل مخالفات قانونية أخرى بشأن العقد الاستثماري لبسماية، وقد فتحت قضية كبيرة جدا بشأن مشروع بسماية”.

وبينت نصيف أن “عقد الكهرباء مع المشروع يتضمن أن تدفع الدولة مبالغ مالية، سواء أنتجت المحطة أم لم تنتج وحدة كهربائية، وهذه شبهة فساد واضحة جدا مع شركة (كار وقيوان)، ونتيجة التصريحات من خلال الاعلام فتح ملف في الادعاء العام وهيئة النزاهة”.