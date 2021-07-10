عالية نصيف: منع البناء في الأراضي الزراعية لأغراض ابتزازية

المستقلة/-ناشدت النائبة عالية نصيف أمين بغداد والقائد العام للقوات المسلحة وقائد عمليات بغداد بحل مشكلة البناء في الاراضي الزراعية غير المزروعة في العاصمة بغداد وبضمنها منطقة الشعلة وعدد من المناطق، من خلال السماح للمواطنين بالبناء وتخليصهم من الابتزاز من قبل بعض الفاسدين في السيطرات .

وقالت نصيف اليوم :” هناك حالة استياء لدى الناس في بعض مناطق بغداد ومن بينها منطقة الشعلة بسبب منعهم من البناء في المناطق الزراعية من قبل بعض القوات الأمنية، وهذا المنع أغراضه ابتزازية، علماً بأن هذه الاراضي غير مزروعة وليست لها حصة مائية ومحاطة من جميع الجهات بمناطق سكنية ” ، منوهة الى :” ان بعض القرارات غير المبررة فتحت الباب على مصراعيه أمام ضعاف النفوس لابتزاز الناس الفقراء وخصوصاً في بعض السيطرات “.

وشددت نصيف على ” ضرورة تدخل السيد أمين بغداد والقائد العام للقوات المسلحة وقائد عمليات بغداد لحل هذه المشكلة بما يخدم مصلحة المواطنين، وبخلاف ذلك يجب على الدولة أن تمنحهم وحدات سكنية كحق أساسي من حقوقهم التي نص عليها الدستور “.