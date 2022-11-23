عالية نصيف : شمول كافة المحاضرين بجميع مديريات التربية في بغداد بقرار 130 بالتساوي

المستقلة/- طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء بإنصاف كافة المحاضرين والإداريين المجانيين في بغداد من خلال جعل العقود البالغ عددها 33 ألف تتوزع على كافة مديريات التربية وعدم حصرها فقط في مديرية واحدة دون غيرها.

وقالت في بيان اليوم :” ان رئيس الوزراء وافق على شمول المحاضرين والإداريين في تربية الرصافة الثالثة بقرار مجلس الوزراء رقم 130 لسنة 2021 ممن صدرت لهم أوامر دارية بالمباشرة، وهذا شيء جيد ولكن من غير المعقول ان يتم التعاقد مع 33 ألف محاضر وإداري في مديرية واحدة بواقع 150 محاضرا للصف الواحد، بينما يتم حرمان بقية المديريات من التعاقد مع محاضريها وإدارييها “.

وبينت نصيف :” ان المحاضرين والاداريين المجانيين في بغداد بشكل عام تعرضوا لغبن كبير مقارنة ببقية المحافظات التي عدد سكانها أقل بكثير من سكان العاصمة، ولكن لايجوز حصر شمول المحاضرين بهذا الملحق في مديرية واحدة فقط، ومن هنا فإننا نطالب رئيس الوزراء بتطبيق العدالة في توزيع التعاقدات التي يتجاوز عددها الـ 33 ألف بين كافة مديريات التربية في بغداد بالتساوي “.

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