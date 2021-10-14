عالية نصيف: سنبدأ من حيث انتهينا ونواصل خدمة شعبنا

المستقلة/-قالت النائبة عالية نصيف معلقة على فوزها بالانتخابات النيابية:” سنبدأ من حيث انتهينا وسنكمل كافة المشاريع الخدمية التي كنا قد بدأنا بها ونعمل على النهوض بالواقع المعيشي لكافة شرائح المجتمع “.

وأضافت نصيف اليوم :” ان الجمهور الذي صوت لنا وضع على عاتقنا أمانة كبيرة، فالنائب يجب أن يمثل جمهوره تمثيلاً حقيقياً في قبة البرلمان وأن يخدم كل شرائح المجتمع بلا استثناء، وأن يحارب الفساد بكل أشكاله، واليوم سنبدأ من حيث انتهينا وسنكمل كافة المشاريع الخدمية من تبليط للشوارع ومشاريع الماء والخدمات الضرورية التي كنا قد بدأنا بها، وسنعمل على النهوض بالواقع المعيشي لكافة شرائح المجتمع “.

وتابعت:” في الوقت الذي نكرر فيه خالص شكرنا واحترامنا وتقديرنا لناخبينا الكرام، نعاهد شعبنا بأن تكون السنوات القادمة استكمالاً لمسيرتنا وانطلاقة جديدة في التشريعات وأن نكون عند حسن ظن شعبنا بإذن الله تعالى “.