عالية نصيف توجه أسئلة برلمانية الى مدير عام سلطة الطيران المدني

المستقلة/- وجّهت النائبة عالية نصيف أسئلة برلمانية الى مدير عام سلطة الطيران المدني حول التعاقد على الحماية الأمنية لمطار بغداد الدولي .

ومن بين أهم الأسئلة المرسلة الى مدير عام سلطة الطيران المدني، استفسار حول :” المعيار ونقاط المفاضلة التي تقوم على أساسها سلطة الطيران المدني بالتعاقد مع الشركة الأمنية التي تتولى حماية مطار بغداد الدولي ” ، إذ طلبت النائبة نصيف تزويدها بـ ” جدول مفصل حول كل شركة من الشركات التي تم توجيه الدعوة إليها لغرض المنافسة على مناقصة الحماية الأمنية لمطار بغداد الدولي، متضمناً تاريخ تأسيس الشركة وجنسيتها والأعمال المماثلة التي قامت بها وأسماء المطارات العالمية المتعاقدة معها لتقديم خدمات الحماية الأمنية، ومقدار رأس مالها وعدد موظفيها الكلي وعدد موظفيها داخل العراق، وعدد سنوات خبرتها في مجال أمن الطيران وعدد سنوات خبرتها في عملها داخل العراق، ورخصة ممارسة العمل الأمني الصادرة عن وزارة الداخلية “.

ودعت النائبة نصيف مدير عام سلطة الطيران المدني الى ” الكشف عن الأسباب التي جعلته يقوم بإضافة شركة (Biznisintel)  بخط اليد على مذكرة قسم العقود بتاريخ 9‏/5‏/2021 وهل هذا الإجراء (إضافة الشركة المذكورة بخط اليد) يعد أصولياً؟ وما هي المميزات والخبرات التي تمتلكها هذه الشركة ليتم توجيه الدعوة إليها دون المرور بسلسلة الإجراءات المتبعة مع سابقاتها؟ ” ، بالإضافة الى أسئلة اخرى مدرجة في الملفات المرفقة.

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