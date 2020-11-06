عالية نصيف تهدد باستدعاء وزير النقل بسب إلغاء عقد ميناء الفاو

المستقلة ..أبدت النائبة عالية نصيف استغرابها من طريقة إلغاء عقد إنشاء ميناء الفاو الكبير بهذه السهولة والسرعة من قبل وزارة النقل وعدم الاكتراث للإلتزامات المالية والقانونية، مؤكدة أن الوزير سيتم استدعاؤه من قبل ممثلي الشعب.

وقالت نصيف اليوم :” نستغرب من سرعة وسهولة إلغاء العقد دون قيام وزارة النقل بمراجعة الإلتزامات المالية والقانونية وعدم إعادة النظر في إلغاء عقد لمشروع استراتيجي في غاية الأهمية ويتوقف عليه مستقبل العراق الاقتصادي ” .

ووصف إلغاء العقد بأنه “نصر مؤقت لدول المنطقة التى تريد الخراب للعراق ولعملائهم ولكل مسؤول فاسد استلم رشوة من جهات خارجية “.

وتابعت نصيف :” ان هذه الشركة متواجدة أساساً لإنشاء كاسر الأمواج وتم التعاقد معها اختصارا للقضية، ولكن بالإمكان في حالة إلغاء العقد أن يتم التعاقد مع شركات صينية قد تنجز الميناء بأسعار ووقت أقل “.

ودعت الحكومة إلى ” عدم التهاون مع هذا المشروع لكونه سيشكل عصب الاقتصاد العراقي ” ، مؤكدة ” ان إلغاء مشروع استراتيجي بشخطة قلم في مؤتمر هزيل من جهة واحدة لايمكن أن يمرر بسهولة، وسيتم استدعاء الوزير من قبل ممثلي الشعب العراقي “.

وكان وزير النقل العراقي ناصر بندر الشبلي قد اعلن يوم امس الخميس،و بشكل مفاجئ، الغاء عقد شركة دايو الكورية لتنفيذ مشروع ميناء الفاو.

وقال الشبلي انه وصل الى قناعة بأن الشركة الكورية لن تتمكن من العمل وفقا للمواصفات المطللوبة وذلك بعد شهر من مقتل مديرها في العراق في ظروف غامضة ووسط صراعات بين جهات متنفذة للاستحواذ على مقدرات هذا المشروع الاستراتيجي الكبير.

ويثير مشروع ميناء الفاو الكبير منذ الاعلان عنه عام 2010 الكثير من الصراعات والشبهات والاتهامات المتبادلة بين الكتل السياسية، مع اتهام دولة الكويت بالتأثير على المسؤولين السياسيين في الحكومات المتعاقبة لغرض عرقلة تنفيذ المشروع الاستراتيجي.

ومن جانبه اوضح المتحدث باسم الوزارة فالح هادي في تصريح صحفي ان “شركة دايو تراجعت عن اتفاقها المبدئي باكمال مشروع ميناء الفاو الذي وضع تصميمه المستشار الإيطالي”، مبينا ان “الشركة طالبت بمبالغ اضافية وتمديد مدة العقد للاستمرار في المشروع”.

وأشار الى ان “وزير النقل رفض مطالب الشركة وطالبها بالالتزام بالعقد الذي تم توقيعه مع الوزارة بعقد مدته 3.5 سنة وحفر الميناء بعمق يبلغ اكثر من 19.8 متر”. منوها الى ان “الشركة بدأت بالمفاوضات مع الوزارة بعد ان تراجعت عن موقفها”.

وسبق للشركة الكورية أن أعلنت وقف العمل في مشروع ميناء الفاو الكبير، في البصرة جنوب العراق، بعد العثور على جثة مديرها مشنوقا.

من جانبه تعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، بالتوقيع مع شركات جديدة لبدء العمل بمشروع ميناء الفاو الكبير.