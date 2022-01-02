عالية نصيف تنفي وجود صلة قرابة بينها وبين احدى المرشحات الفائزات

 

المستقلة/- نفى المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعي بشأن وجود صلة قرابة بينها وبين إحدى المرشحات الفائزات عن الكتلة الصدرية .

وذكر المكتب الإعلامي في بيان اليوم :” ان بعض صفحات الفيسبوك تداولت منشوراً كاذباً ادعت فيه أن هناك مرشحة فائزة عن الكتلة الصدرية تدعى شيماء جعفر نصيف جاسم العبيدي وإن هذه المرشحة هي ابنة أخ النائبة عالية نصيف، وبدورنا ننفي وجود صلة قرابة بين المرشحة الفائزة المذكورة وبين النائبة نصيف، مع احترامنا لها وللجميع “.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

قريبا.. افتتاح المستشفى التركي في ميسان

اخبار العراق

عالية نصيف تنفي وجود صلة قرابة بينها وبين احدى المرشحات الفائزات

اخبار العراق

مصرف الرافدين يعلن عن نسبة فوائد الودائع الثابتة وحسابات التوفير

اخبار العراق

طقس العراق: تساقط أمطار مع انخفاض في درجات الحرارة

اخر الاخبار

قبل أيام من احتفالها بالمئوية .. وفاة النجمة التلفزيونية الأمريكية بيتي وايت

اخر الاخبار

الوفيات تجاوز 5 ملايين .. إصابات كورونا العالمية تتجاوز الـ 286 مليون حالة

اخر الاخبار

للمرة الأولى .. فيينا تعرض أعمال فنية من الحقبة النازية

اخر الاخبار

للمرة الأولى .. فيينا تعرض أعمال فنية من الحقبة النازية

اخر الاخبار

مصادر المعرفة في العلاقات الاجتماعية

اخر الاخبار

يد الطاقة الايرانية تحكم قبضتها على العراق

اخبار مصر

اولى مفاجآت ٢٠٢٢.. ايتن عامر تطلق اغنيتها الأولى

اخبار العراق

نائب يدعو مجلس النواب الى تمرير الموازنة بعد استكمال تسمية الرئاسات الثلاث

اخبار العراق

ثقافة الأطفال تحتفل بإيقاد شمعتها الثالثة والخمسين

اخر الاخبار

موت للبيع