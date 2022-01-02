عالية نصيف تنفي وجود صلة قرابة بينها وبين احدى المرشحات الفائزات

المستقلة/- نفى المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعي بشأن وجود صلة قرابة بينها وبين إحدى المرشحات الفائزات عن الكتلة الصدرية .

وذكر المكتب الإعلامي في بيان اليوم :” ان بعض صفحات الفيسبوك تداولت منشوراً كاذباً ادعت فيه أن هناك مرشحة فائزة عن الكتلة الصدرية تدعى شيماء جعفر نصيف جاسم العبيدي وإن هذه المرشحة هي ابنة أخ النائبة عالية نصيف، وبدورنا ننفي وجود صلة قرابة بين المرشحة الفائزة المذكورة وبين النائبة نصيف، مع احترامنا لها وللجميع “.