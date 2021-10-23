عالية نصيف تنتقد حرمان المعلمين والمدرسين من قطع الأراضي السكنية

المستقلة/- طالبت النائبة عالية نصيف الحكومة متمثلة برئيس الوزراء ووزير التربية والسلطة التشريعية برفع الحيف عن شريحة المعلمين والمدرسين وتخصيص قطع أراضٍ لهم أسوة ببقية موظفي الدولة، مبينة أن حرمانهم من الأراضي السكنية سابقة لم تحصل حتى في زمن النظام السابق.

وقالت نصيف اليوم :” ان شريحة المعلمين والمدرسين منذ 2003 يطالبون ويناشدون الجهات المعنية لمنحهم قطع أراض سكنية أسوة بموظفي الدولة الذين حصل الكثير منهم على 600 متر أو أقل، فلماذا لم يحصل المعلم ولا حتى على 100 متر ليقوم ببنائها والسكن فيها؟ علماً بأن المعلم له الفضل في تخريج القضاة والأطباء والمهندسين وغيرهم “.

وأوضحت :” ان المعلم لايحصل على شيء من الدولة سوى على راتبه، وحتى الراتب التقاعدي الذي يصرف له بعد أن يفني عمره في تربية الأجيال هو راتب قليل لايتناسب مع قيمة الخدمة التي قدمها للمجتمع، والتقاعد بالأساس مستقطع من راتبه طيلة سنوات خدمته وليس للدولة فضل عليه “.

وبينت :” ان الاستمرار في تجاهل هذه القضية هو تقليل من قيمة المعلم والمدرس، وهذا خط أحمر وتصرف مرفوض في كل المجتمعات، فالمعلم يبني أمةً ويصنع أجيالاً، وعلى السلطتين التنفيذية والتشريعية إنصاف هذه الشريحة التي هي أهم شريحة في البلد وتخصيص قطع أراض سكنية لهم “.

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