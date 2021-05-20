عالية نصيف تكشف عن تقطيع الملاعب الرياضية في منطقة الحرية وتوزيعها للمسؤولين

عالية نصيف تكشف عن تقطيع الملاعب الرياضية في منطقة الحرية وتوزيعها للمسؤولين

المستقلة/- كشفت النائبة عالية نصيف عن القيام بتقطيع الملاعب الرياضية في منطقة الحرية شمالي العاصمة بغداد وتوزيعها كطع أراض على المسؤولين.

وطالبت نصيف رئيس الوزراء وأمين بغداد بالإيعاز فوراً بإيقاف تقطيع وتوزيع هذا الملاعب مؤكدة بالقول :” ان العديد من الشكاوى وصلتنا من رياضيي مدينة الحرية يطالبون فيها بإيقاف مصادرة الملاعب التي تحتضن الشباب الرياضي والتي هي متنفسهم الوحيد”.

وأشارت الى انه “بعد أن تمت مصادرة منتدى الحرية بحجة الإستثمار هناك نوايا اليوم لتوزيع الملاعب كقطع أراض لشخصيات متنفذة بالدولة “.

وشددت نصيف على ” ضرورة تدخل رئيس الوزراء وأمين بغداد والإيعاز فوراً بإيقاف عمليات التقطيع والتوزيع ورفع الحيف عن رياضيي الحرية والإبقاء على ملاعبهم وساحاتهم الرياضية وعدم المساس بها “.