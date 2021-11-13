عالية نصيف تطلق حملة (وفر رزقاً وأزِل التجاوز)

المستقلة/- دعت النائبة عالية نصيف الحكومة الى توفير مصدر رزق للمواطنين قبل إزالة التجاوزات في الأماكن العامة، فيما أطلقت نصيف عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حملة #وفر_رزقاً_وأزِل_التجاوز .

وقالت نصيف اليوم :” قلناها سابقاً ونكررها اليوم، نحن ضد التجاوز على الأرصفة والشوارع والأماكن العامة التي هي ملك الشعب، ونؤيد التوجهات التي تهدف لجعل مدننا أجمل وأنظف، ولكن إزالة تجاوزات البسطيات والأكشاك والأسواق الشعبية يجب أن يسبقها توفير لقمة العيش للناس “.

وأضافت:” ان الحكومات في كل دول العالم تتكفل بتوفير فرص عمل ومصدر معيشة لمواطنيها، وعلى الحكومة العراقية أن توفر مصادر رزق لهؤلاء المواطنين قبل إزالة تجاوزاتهم “.

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